輝達來了！捷運北環段也動了 林延鳳憂士北淪塞車地獄

林延鳳指出，輝達總部設在北士科，加上捷運等交通建設動工，若交通局沒有做好配套規劃，恐讓地方陷入交通地獄。（記者何玉華攝）

2025/05/21 11:18

〔記者何玉華／台北報導〕輝達海外總部宣布落腳在台北市北投士林科技園區，台北市長蔣萬安認為會有定錨效應，快速催動產業群聚，地方也相當期待，不過，議員也憂心對地方造成的交通衝擊，台北市議員林延鳳指出，士林北投尖峰時刻的中正路、承德路、中山北路等要道幾乎塞滿滿，以目前的「惡況」加上未來捷運施工，交通黑暗期恐勝過內科淪為塞車地獄，質疑交通局是否已做好配套與解方，否則民眾將被迫承擔交通苦果。

林延鳳指出，就資料顯示，士林北投現況主要幹道的承德路、中正路、中山北路，服務指數是最低的E級，甚至晨峰時間還達到F級，已經塞到民怨升天，如未來5年內碰上捷運北環段施工、銜接洲美快高架南延工程、淡北道路進北投、再加上輝達等廠商進駐後的大型工程，開發量體驚人，工期恐全「撞」在一起。

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林延鳳指出，以內科爲例，尖峰上下班時間一直是北市無法解決的交通惡夢，而內科大部分是跨縣市通勤族，下班後多數離開內科，但北士科周邊鄰近捷運紅線，包含從芝山站到石牌站人口與商業活動密集，尖峰時刻車流幾乎卡在一起，交通局應該要有10年、20年的完整交通配套及規劃，以免北士科淪塞車地獄！

林延鳳要求，交通局儘早邀集都發局、產發局等單位全面盤整士北交通問題，對北士科周邊規劃完整的交維計畫，甚至在廠商進駐前，提前檢查期程，不然輝達投資效益還沒來，士北交通問題先到，引發民怨。

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