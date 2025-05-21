竹北第五座「星際天體」落腳兒五高鐵公園內 開啟小朋友探索視野

新竹縣竹北市公所推出星際系列遊戲場，優化親子空間，第五座「星際天體」落腳六家五路的兒五高鐵公園內。（記者廖雪茹攝）

2025/05/21 10:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所推出星際系列遊戲場，優化親子空間，第五座「星際天體」落腳六家五路的兒五高鐵公園內，投入近330萬元改造，建置一座銀灰色球形爬網，搭配沙坑與沖洗區，結合攀爬登高運動，開啟小朋友的探索視野。

竹北市長鄭朝方表示，星際天體是一處讓孩子學習勇敢、運用身體、鍛鍊協調的場域，更是激發創意與想像的基地。外觀就像一顆漂浮在宇宙中的小行星，內部則為爬網的立體構造設計。繩索之間攀爬、平衡與翻越，在無形中提升身體控制與自信心，更有助訓練6-12歲孩子的肢體協調力、空間感與肌耐力。

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一旁的「星河沙灘」則是6歲以下孩子的一方幸福樂園。每到放學後或是假日時，孩子們常常迫不及待拎著水桶、鏟子與沙模，脫下鞋子一腳踩進細沙裡，開始一場屬於自己的沙堡建築計畫。公所也貼心設置洗腳區，方便遊戲後的清潔。此外，也保留原有的體健設施並重新整修，讓陪伴孩子的家長、祖父母也能在一旁活動筋骨，形成多代共享、鄰里交流的公共場域。

鄭朝方說，「星際天體」在有限場域下，竹北市公所團隊仍用心規劃，而登高使其變成孩子眼中最寬廣的世界。屬於社區的宇宙旅程，伴隨孩子的嬉笑聲、微沙灘的腳印、家長的陪伴、長輩的健身律動等，交織成社區最美的風景，更構築了一幅「我在竹北天氣晴」的珍貴畫面。

竹北兒五高鐵公園「星際天體」開啟兒童攀高探索的視野，遊具主體宛如漂浮宇宙中的小行星。（記者廖雪茹攝）

「星河沙灘」旁設有洗腳區，方便遊戲後的清潔。（記者廖雪茹攝）

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