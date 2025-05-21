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    台東女中與建築系教授合作 學生在森林中搭建懸亭

    台東女中和大學教授合作，在森林中搭建出一座獨特的懸亭，學生從規劃結構到動手操作，展現創造力和團隊合作能量。 （教育部提供）

    台東女中和大學教授合作，在森林中搭建出一座獨特的懸亭，學生從規劃結構到動手操作，展現創造力和團隊合作能量。 （教育部提供）

    2025/05/21 10:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕好山好水不無聊，教育部推動「高中優質化補助方案」，基隆女中、台東女中及新北石碇高中等學校，發展出在地特色的創新美感課程，例如台東女中和大學建築系教授合作，以3棵樹為支點，在森林中搭建出一座獨特的懸亭，學生從規劃結構到動手操作，展現創造力和團隊合作能量。

    教育部國教署組長黃瀞儀說明，教育部推動高中優質化輔助方案，鼓勵學校發展多元創新的美感課程，結合在地文化與資源，讓美感教育融入學生的學習與生活中，提升學生感知美、欣賞美、表現美和創造美的能力。

    國立基隆女中善用山海城市的特色，發展跨領域美感課程，校方舉例如「見微知美-遇見珊瑚·海」、「生活畫市集-市／視場裡的海鮮味」，以課程引導學生從不同學科面向，探索在地海洋文化與自然生態之美，透過觀察、體驗和創作等多元學習方式，學習科學知識、培養藝術素養，並從生活中發現美，培養對家鄉土地的認同感。

    國立台東女中和中原大學建築系教授合作，指導學生們運用國產木材，以3棵樹為支點，在森林中搭建出一座獨特的懸亭，展現建築與自然的完美融合，校方表示，學生從結構規劃、理念發想開始，到實際操作電鑽、螺絲、裁切機等工具，克服材料特性與工程挑戰，逐步完成作品，學習到如何透過作品外型、周圍生態、光影變化和空間設計，傳達創作理念，將課堂知識轉化為實作經驗，展現學生的創造力和團隊合作精神，也體現美感教育與跨域學習的成果。

    此外，新北市石碇高中發展校訂必修課程「茶風創藝」，結合在地茶文化與美感教育，學校說明，課程涵蓋茶文化歷史、產業發展、泡茶技藝、茶具美學、文案創作及包裝設計等，引導學生從多個角度探索茶文化之美，並深入了解茶產業的運作模式與文化內涵，也引導學生運用文字和圖像表達對茶文化的理解和感受，如創作茶葉相關文案、設計茶葉包裝等，提升創意表達能力，另也打造茶業體驗教室，讓學生在品茗的過程中陶冶性情，感受茶文化獨特魅力。

    台東女中和大學教授合作，在森林中搭建出一座獨特的懸亭，學生從規劃結構到動手操作，展現創造力和團隊合作能量。 （教育部提供）

    台東女中和大學教授合作，在森林中搭建出一座獨特的懸亭，學生從規劃結構到動手操作，展現創造力和團隊合作能量。 （教育部提供）

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