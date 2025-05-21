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    2025客家很有市6/28鳳山登場 萌童變裝秀報名中

    2025客家很有市6/28在鳳山大東濕地公園登場。（資料照）

    2025客家很有市6/28在鳳山大東濕地公園登場。（資料照）

    2025/05/21 10:28

    〔記者王榮祥／高雄報導〕「2025客家很有市」今年以人偶公仔為主題，將於6月28、29日（星期六、日）在鳳山大東濕地公園登場！為了讓大小朋友深入體驗客家文化，今年特別規劃「萌童變裝秀」、總獎金8千元，邀請親子發揮創意，小手拉大手上台創造回憶。

    高市客委會與財團法人高市客家文化事務基金會共同舉辦的2025客家很有市，以人偶公仔（ngin ˇ ngieu ˋ gung ˊ e ˋ）為主題，活動邀請金曲客家樂團、親子互動藝術秀，加上「停動停動」（動作之意）的手作與闖關挑戰，打造南台灣最好「客」的歡樂派對。

    客委會說明，今年特別規劃「萌童變裝秀」，將於6月29日（星期日）下午5點登場，開放全台3至12歲兒童與親友組隊參加；參賽者需設計結合客家文化與新潮創意的服裝，並於舞台上一展才藝。

    過往僅限小朋友上台，今年特別邀請成年親友來陪伴孩子走秀，讓大小朋友攜手同台、賣萌登場，每組將有1分鐘展演時間，可透過服裝、肢體、道具與表演等爭取評審青睞！

    「萌童變裝秀」正火熱報名中，名額僅限20組，報名截止至6月10日，凡完成報名並完賽者，皆可獲得獎狀與完賽好禮1份，還有專業攝影師捕捉精彩瞬間。

    除了變裝秀，活動現場還有超過50攤在地特色的「愛食客市集」，集合吃喝玩樂一次滿足；另有草地野餐區、親子DIY、闖關遊戲區、大型人偶公仔打卡牆等豐富設施等大家來探索。

    2025客家很有市6/28鳳山登場，萌童變裝秀報名中。（圖由客委會提供）

    2025客家很有市6/28鳳山登場，萌童變裝秀報名中。（圖由客委會提供）

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