高雄再添毛孩樂園 梓官蚵仔寮「綠3寵物活動區」啟用

梓官「綠3寵物活動區」入口意象，以穿戴水手服領航的馬爾濟斯為代表。（圖由高雄市公園處提供）

2025/05/21 10:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄又多一處毛孩樂園，梓官蚵仔寮「綠3寵物活動區」已正式啟用，是梓官首座專為寵物設計的活動空間，設有獨木橋、波浪板等遊樂設施與大片草地，讓毛孩自在奔跑。

高雄市近年持續打造寵物友善環境，為了讓海線地區毛孩與飼主們擁有更舒適休閒環境，進一步打造梓官蚵仔寮「綠3寵物活動區」，入口意象以穿戴水手服領航的馬爾濟斯為代表，十分俏皮可愛。

請繼續往下閱讀...

公園處今（21）日表示，這是梓官首座專為寵物設計的活動空間，已正式啟用，設有獨木橋、波浪板等遊樂設施與大片草地，不僅能讓毛孩自在奔跑、互動，也貼心規劃座椅區，讓主人悠閒賞景、共度美好時光。

公園處特別提醒飼主，帶毛小孩來玩耍時，於活動區外記得仍需繫上牽繩，採取適當防護措施，並共同維護環境整潔，隨手清理狗便，讓這塊毛孩樂土能一直乾淨、美麗又好玩。

梓官蚵仔寮漁港向來以新鮮現撈漁獲著稱，同時也是烏魚子的重要產地，三度榮登全國十大魅力漁港，周邊有新鮮海產市場與美味小吃，還能近距離欣賞夕陽灑落海面的金色美景，住在市區的飼主也能帶毛孩來此一遊，順道吃海鮮、賞海景。

梓官「綠3寵物活動區」貼心設置了各種毛孩專屬設施。（圖由高雄市公園處提供）

寵物活動區依犬隻體型分為大小犬活動空間。（圖由高雄市公園處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法