通學區限速不一恐成「Kill Zone」 交通部：可與地方政府協調

各縣市通學區車輛限速不同，年初有民眾批評，部分通學區速限竟高達50公里。（圖擷取自台中市政府交通局臉書粉專）

2025/05/21 10:14

〔記者蔡昀容／台北報導〕新北市三峽區19日重大車禍釀3死，引起社會關注。對於各縣市學區速限不一致，交通部部長陳世凱今（21日）表示，若民眾認為應該統一，會與地方政府協調，並與地方、內政部三方合作，把通學道路做得更完善。

各縣市通學區車輛限速不同，限速20、30公里都有，今年初還有民眾發現，竟有通學區速限高達50公里，譏諷是「kill zone」。

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立法院交通委員會今邀交通部報告備詢。陳世凱會前受訪表示，各縣市依據周邊道路設定不同速限，若大眾認為應該統一，交通部會與地方政府協調；而學區通學步道建置由地方政府負責，交通部會跟地方政府溝通加速建置，交通部也會跟內政部、地方政府三方合作，把學生通學道路做得更完善。

交通部也報告，我國兒少交通安全主要面臨問題，包含上下學通學空間不夠友善、用路人投機違規心態、無照騎乘機車及需形塑用路人正確觀念等。

交通部提出改善措施。工程改善方面，校園周邊道路改善已完成228校；中央補助地方之優先改善路口，去年底已完成784處；2024年底公路局轄管省道路口已完成2978處改善；行人專用及早開時相至去年底全國已完成5778處；行人穿越道退縮全國已完成2226處。

標誌標線方面，2024年底完成「道路交通號誌標誌設計規則參考指引」，改善標誌標線號誌各地不一致情形。

無照駕駛防制方面，已研擬道路交通管理處罰條例加重處罰修正草案，陳報行政院核轉立法院審議。包括當場移置保管車輛、比照危險駕駛提高罰鍰上限至3萬6000元、提高吊扣牌照期間（初犯吊扣3個月；5年內違反2次，吊扣6個月；5年內違反3次以上者，吊扣1年）、肇事致人重傷或死亡吊銷駕駛執照終身不得再考領。

交通部也與教育部合作，推動交通安全教育及宣導，自111學年度起實施高中以下各級學校交通安全課程模組，並加強兒少交通安全教育及宣導，依照兒少相關交通議題及時事製作多元主題性道安文宣。

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