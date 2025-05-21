高雄市曹公圳步道整修完工 重現護城河美景

高雄市整修鳳山火車站前曹公圳沿岸步道5月完工，重現護城河美景。（記者陳文嬋攝）

2025/05/21 10:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市曹公圳為鳳山護城河，也是重要水利設施，高雄市水利局投入經費800萬元，整修鳳山火車站前曹公圳沿岸欄杆及步道，整體工程今年5月完工，煥然一新展現懷舊風采，民眾漫步水岸，欣賞美麗風情。

水利局表示，曹公圳是鳳山區重要的歷史水利設施，曾是農田灌溉的核心，如今蛻變為市區重要的綠地與休閒空間，但因沿岸欄杆及步道老舊，加上颱風等影響造成受損。

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水利局針對鳳山火車站前曹公圳沿岸，從鳳山區五權路至中正路近百公尺，進行欄杆整修及步道更新，提升公共安全與環境品質，整體工程自去年10月開工，順利於今年5月完成，總經費800萬元。

水利局表示，工程內容包括欄杆整修及步道更新，其中整修老舊欄杆部分，是為提升安全性，以確保行人通行安全；步道選用環保且耐用的塑木材料重新鋪設，模擬傳統木質地坪質感，並具備優異的耐候性，二者兼顧美觀與實用。

水利局表示，整修工程全面強化步道設施，大幅提升周邊環境美感，打造一處更舒適公共休憩空間，不僅著眼於公共安全，更致力維持原有設計融入歷史元素，展現曹公圳懷舊風采，吸引更多民眾走入鳳山，親身感受文化底蘊與迷人風采。

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