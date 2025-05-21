三峽車禍網友心驚 等紅燈狂盯後照鏡 苦主：催到90還是被撞

新北市三峽區北大國小旁19日下午發生一起重大車禍，78歲余姓駕駛駕車暴衝，造成多人嚴重傷亡。（資料照）

2025/05/21 12:20

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區北大國小旁19日下午發生一起重大車禍，78歲余姓駕駛駕車暴衝，造成多人嚴重傷亡。此事引發外界熱議之餘，在PTT上也有鄉民發文表示，這兩天騎機車停等紅燈時都緊張地看著後照鏡，有人直呼「為什麼要活得這麼提心吊膽」，也有苦主分享先前被撞的遭遇「看到一台高速車衝過來，我直接油門催到90還是被撞」。

三峽區北大國小旁近日發生重大車禍，引發外界譁然，昨日又傳出在台南玉井有車輛暴衝，將一對夫婦撞飛，造成1人死亡、1人重傷。對於交通事故頻傳，許多人在心疼受害者之餘，近日外出也都提心吊膽。

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在PTT八卦板上有鄉民以「害我現在騎車停紅綠燈一定盯著照後鏡」為題發文，發文者透露「三峽重大車禍案，好幾個家庭就這樣毀了...之前我一個同事被撞，可以說除了位同事的人生，連他家人的人生也跟著賠掉了！肇事者也沒辦法負責什麼...害我現在騎車停紅綠燈一定盯著照後鏡！有什麼異狀至少來得及催油門逃走！不過我們為什麼要活得這麼提心吊膽...這幾年台灣到底怎麼了？」

該文發出後引來許多討論，在留言區可看到網友表示「我也是停車會看一下後照鏡，太多從後面追撞的事故了」、「本來就應該這樣，我已經執行好幾年」、「就問你能盯多久，哪個意外不是發生在鬆懈的一秒」、「有沒有可能從前面來？」、「盯著後照鏡前面就撞來了，躲不過的命啊」。

也有網友直言「除非不出門，要不然你就當玩俄羅斯輪」、「當時前面有學生過馬路你怎麼催油門？」、「昨天那個照後照鏡有用嗎」、「從旁邊撞你看後照鏡有毛用」、「如果你在車陣裡，你催油門是要能逃去哪」等。

還有苦主現身說法「我之前時速60騎在機車道上莫名奇妙被後面汽車撞，開車開到睡著，還好我有看後照鏡，看到一台高速車衝過來，我直接油門催到90還是被撞」。

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