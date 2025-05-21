屏東布袋戲躍上國際 全樂閣、明興閣5/24~5/25赴京都台日漫畫展演出

全樂閣木偶劇團。（圖由屏東縣政府提供）

2025/05/21 09:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推動台灣傳統藝術走向國際舞台，屏東縣在地優秀表演團隊「全樂閣木偶劇團」與「明興閣掌中劇團」將前進日本京都，5月24日、25日於「台灣少年與日本少年展—台日漫畫．百年邂逅」展覽開幕演出。

屏東縣政府此次是與日本京都國際漫畫博物館、文化部駐日台灣文化中心共同合作，促成兩個表演團隊赴日演出，將展現台灣布袋戲的藝術精髓與文化魅力。

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屏東縣政府文化處表示，全樂閣木偶劇團、明興閣掌中劇團都是屏東縣傑出演藝團隊，長年深耕地方，推廣傳統藝術不遺餘力。此次受邀參加日本京都國際漫畫博物館「台灣少年與日本少年展—台日漫畫．百年邂逅」展覽，進行2天4場次的演出。

全樂閣木偶劇團演出劇碼《偶戲總動員》，用幽默風趣的演出風格表現布袋戲演變史，加上川劇變臉、特技等操偶技術，將帶領日本觀眾深入體驗台灣布袋戲的魅力。

明興閣掌中劇團將呈現《孫悟空尬哪吒》，融合精湛的偶技操控、各種不同尺寸和造型的戲偶與偶俱，觀眾可欣賞到專業操偶師栩栩如生、唯妙唯肖偶藝，親身感受台灣傳統布袋戲的生命力與藝術美感。

屏縣府文化處指出，布袋戲為台灣重要的無形文化資產，深受各年齡層喜愛。屏東團隊此次代表台灣赴日演出，展演掌中技藝，為日本觀眾呈現台灣文化底蘊，強化文化外交與城市品牌。

明興閣掌中劇團。（圖由屏東縣政府提供）

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