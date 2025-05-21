高齡換照後事故卻上升 交長：檢驗長者駕駛能力要更科學

新北市三峽區19日重大車禍引起社會關注。交通部長陳世凱21日赴立法院交通委員會備詢，會前接受媒體採訪指出，未來會用更有效科學方式檢驗長者駕駛能力。（記者蔡昀容攝）

2025/05/21 09:44

〔記者蔡昀容／台北報導〕新北市三峽區19日重大車禍釀3死，引起社會關注高齡駕駛問題。我國2017年開始高齡換照，高齡肇事件數卻年年上升。交通部長陳世凱今（21日）表示，增加幅度不大，未來會用更有效科學方式檢驗長者駕駛能力，也呼籲社會別誤解長者肇事率問題，重點是如何協助長者安全駕駛。

交通部昨天宣布高齡駕駛3大改善措施，包括高齡換照年齡下修到70歲、換照考試增加有肇事紀錄者「實地演練」和關懷措施，以及繳回駕照者會給予TPASS補助等，預計3個月內提出細部規劃。

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不過，高齡換照政策2017年施行之後，高齡駕駛肇事事故仍逐年上升。政策上路之前、2016年有2萬7935件，2017年3萬285件，至2024年提升至5萬8822件。

交通部長陳世凱今率單位至立法院交通委員會備詢。他會前受訪表示，換照就是希望降低長者駕駛肇事及事故，從過去10年數字可見，肇事比例有增加但幅度不大，未來會用更有效、更科學方式檢驗年長者駕駛能力，包含危險感知、反應等能力，這會是未來重要評估要項。

對於路權團體今赴行政院抗議，陳世凱表示，尊重路權團體的努力，並幫忙向大眾疾呼對交通安全的重視，交通安全議題除了中央及地方政府努力之外，更重要的是民眾的配合，這方面路權團體幫了大忙，「我們非常感謝他們」；當不幸事件發生之後，都會引起社會關注，也希望這股關注力量，能轉換成讓交通更安全的改革方向。

陳世凱重申，台灣進入超高齡社會，70歲以上持有駕照者有182萬人，10年之後預計增至272萬人；所有人都會老、有出行需求，因此交通部將重點放在協助年長者安全駕駛，希望社會不要誤解年長者肇事率問題。

另外，陳世凱強調，整體駕照及換照改革是本來就要做的事，除了年長者換照制度，也包括年輕人考新照、危險駕駛回訓制度等，跟這一次三峽車禍不是必然關係；但最近大眾關注高齡駕駛問題，因此才提前向外界說明這一塊政策。

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