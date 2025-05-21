夢想繪實現！獅子會及台灣大和志工等前進部落 打造繪本閱讀空間

獅子會及台灣大和志工等前進部落打造友善的繪本閱讀空間。（圖由民眾提供）

2025/05/21 09:33

〔記者歐素美／台中報導〕台灣大和志工社會關懷協會、國際獅子會300C-3區、台中市四張犂三官堂、台中市山城人文產業發展協會及靜好東方事業有限公司等，一起攜手至台中市和平區德芙蘭國小谷關分校及達觀幼兒園，透過說故事導讀，手作DIY體驗與繪本捐贈等活動，讓部落的孩子感受繪本帶來的更多學習樂趣，並在達觀幼兒園打造第16個閱讀空間，預計6月下旬完成。

只要想做一件事，就一定要先相信這件事！台灣大和志工社會關懷協會理事長何正仁始終相信紙本書籍的溫度，才是偏鄉部落孩子學習的基本核心價值。自2014年開始，何正仁就帶著身邊的團隊翻山越嶺一步一步走動偏鄉閱讀，從未中斷，從行動閱讀開始到與梨山賓館林閔政副總一起努力設立「山那邊夢想書房」藏書近萬冊，在谷關成立「熊和平閱讀驛站」藏書超過7千冊，目前已在和平區各國小幼兒園等設置逾15個繪本閱讀空間。

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最近，在德芙蘭國小谷關分校，台灣大和志工社會關懷協會等邀請專業說故事老師帶來趣味豐富的繪本導讀與有獎徵答，並安排DIY手作課程，讓孩子透過雙手延伸對故事的理解與想像力；為了鼓勵學童主動閱讀，並提供閱讀獎學金，培養孩童持續學習的動力，也讓孩子們感受到社會溫暖。

四張犂三官堂總幹事陳明發表示，長年與何正仁理事長在和平推動偏鄉閱讀活動，深知教育是改變孩子的根本，而閱讀是一切學習的起點，很開心可以跟大家一起來部落分享，更代表陳瑞昌董事長表示未來會更積極的投入與支持，將繪本與關愛帶入山林，讓孩子們在故事裡找到夢想的力量。

一行人隨後並前往熊和平谷關閱讀驛站整理繪本，進行書目分類、閱讀分齡，將近2千冊的繪本裝箱，接力搬運上車，前往位在大雪山大安溪畔的達觀幼兒園，與園方合作利用2樓建置繪本空間，讓部落幼童能在安心舒適的環境中自由翻閱，從小與書本為伍，開啟閱讀旅程。

何正仁表示，在和平區松鶴部落長大的金鐘獎最佳主持人LULU，擔任2023活動代言人，結合許多出版社與來自全國各地的朋友陸續將繪本捐出，總共募集了將近3萬多本，經過近兩年時間的整理挑選了學童合適的繪本2萬本，分派到部落各所學校，達觀分班是第16個繪本閱讀空間，預計6月下旬完成。

國際獅子會300C-3區總監楊茗莉說，閱讀看似微小，卻有無限力量！鼓勵更多獅友積極參與偏鄉服務，這次和平區角落閱讀推廣就是最佳典範，令人非常感動，這是持續性且永續性的工作。

獅子會及台灣大和志工等前進部落打造友善的繪本閱讀空間。（圖由民眾提供）

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