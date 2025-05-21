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    藍白主導修法提公投要重啟核三廠 陳明真：需社會共識

    核安會主委陳明真受訪。（記者劉信德攝）

    核安會主委陳明真受訪。（記者劉信德攝）

    2025/05/21 09:51

    〔記者楊媛婷／台北報導〕我國於18日起正式進入非核家園，由藍白主導的立院三讀通過「核管法」修正案讓核電廠運轉期限可延長到60年，為核三廠繼續運作提供法律基礎，昨又再通過「核三廠繼續運轉」公投案，核安會主委陳明真今（21日）表示，重啟核能仍要看是否達社會共識，與核廢料處理、安全等三大面向。

    位於屏東墾丁的核三廠運轉執照到期，18日0時起正式停機，我國核能發電量歸於0，正式走入非核家園，不過國民黨、民眾黨等仍主導透過修法、通過公投案等，試圖重啟核三廠，立院教育文化委員會今處理核安會預算解凍案，主委陳明真會前被問及藍白修法延長核電廠運轉期限後，相關子法的修法期程，陳明真表示，子法修法等包含公告期程等至少需要4個月的期間，但認為是否重啟核能仍要看是否安全，是否有社會共識，還有核廢料等處理問題。

    陳明真進一步指出，核安會只是審查機構，如果要重啟核能，也要看經濟部與台電依照其電力需求提出後再來審核評估，核安會也要根據機械老化程度、核廢料處理等再決定是否重啟；環境部長彭啟明建議核安審查應該比較環評，讓社會民眾一起參與，陳明真表示，一直都有讓民眾可發表意見與問題，核安會也會把回覆對外公布。

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