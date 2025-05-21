5月報稅季 屏大學生發揮專長當志工協助民眾申報逾20年

以屏東大學會計學系同學為主力的納稅服務隊，本月初起到南區國稅局屏東分局，擔任一個月的服務志工，受到好評。（記者羅欣貞攝）

2025/05/21 09:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕本月（5月）是綜合所得稅申報期間，雖然利用網路報稅者越來越多，仍有部分民眾習慣現場申報，屏東大學會計系學生組成志工隊，到財政部南區國稅局屏東分局擔任志工，發揮所長解答民眾的問題並協助申報。

以屏東大學會計學系同學為主力的納稅服務隊，本月初起到南區國稅局屏東分局，擔任一個月的服務志工，他們把在課堂上學習到的稅法知識，拿來為申報所得的鄉親解答疑問，也累積了許多寶貴的實務經驗。

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屏大校長陳永森說，報稅是人民的義務，20多年來屏大學生都組納稅服務隊，學以致用，把課堂上學習到的專業知識，到國稅局直接服務民眾，等於是實習，感謝國稅局長年提供機會，讓同學從解決五花八門的疑難雜症中，對稅務法規及實務應用更加熟悉。

屏大會計系副教授周國華說，會計系學生本月初組隊參加「全國大專校院數位稽核個案競賽」獲第一名，連續3年奪冠，表現優異，學生花了一個學期備賽，對數字更敏感，參賽學生此次也投入服務，對解決民眾的疑難雜症更有信心。

屏大今年的納稅服務隊分4梯次，以會計系同學為主力，也有國貿系及屏榮高中學生報名參加，有同學連續2年投入，因應申報第一週人潮最踴躍，第一梯次出動14名學生，第二梯次13人，第三梯次11人，服務時間從每天上午8點到下午5點。

「有回饋社會的感覺！」，大三學生洪瑋駿表示，除了有成就感，服務可加深自己對稅務相關的知識，對以後的工作或相關考試上都會有幫助，碰到比較複雜的個案，是財產交易所得要鍵入，需要很多資料，如果遇到不懂的問題，國稅局人員也會立即從旁指導。

南區國稅局屏東分局分局長楊惠旭表示，很感謝屏東大學大力支持，現在手機和網路的申報很方便，但仍約有3成民眾習慣直接到國稅局申報，同學對民眾的溝通說明都很有耐心，有時一個案件就要花半個小時，很花費精神和體力，學生們臉上始終掛著笑容，民眾稱讚有加。因應美國「對等關稅」政策對台灣經濟可能帶來的影響，今年報稅時期展延至6月底。

以屏東大學納稅服務隊，本月到南區國稅局屏東分局擔任服務志工，協助民眾申報綜所稅。（記者羅欣貞攝）

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