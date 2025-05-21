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    520澎湖西嶼赫見「雙蛇共舞」！專家建議「保持距離」

    西嶼二崁廣闊草原，520驚見專家雙蛇共舞奇景。（顏東星提供）

    西嶼二崁廣闊草原，520驚見專家雙蛇共舞奇景。（顏東星提供）

    2025/05/21 09:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕520我愛你，真是浪漫到不行，連動物也為之瘋狂！澎湖西嶼二崁廣闊草原，赫見「雙蛇共舞」奇景，2條南蛇互相纏繞、抬起身體，並彼此扭動，被路過攝影名家顏東星用鏡頭捕捉到難得一見的畫面，有人說是一種求偶儀式，但也有網友表示，蛇打架也會互相纏繞。

    海洋公民基金會董事長胡昭安表示，夏天即將到來，天氣漸熱蛇類就會頻繁活動，這2條南蛇公蛇彼此交纏，其實是在打架爭地盤，若是交配，公、母蛇不會交疊成「麻花捲」，而是只有下半身會疊在一起，上半身則是分開，且會躲在隱密的草叢，避免有外力干擾。

    胡昭安進一步指出，其實2條公蛇在打架，只會彼此交纏「角力」，並不會張嘴咬對方，只要成功壓制對手，輸的一方就會自行離去，而在打鬥過程中，2蛇會心無旁鶩，並進入牠們的「小宇宙」，不太會在意外界事物，若有民眾主動打斷，才會被人類嚇跑。

    倘若是2蛇在交配，若發現有人靠近，有經驗的蛇會交配到結束，希望能繁衍下一代，若是較膽小的蛇，則會保命為重、放棄交配，因此民眾若看見蛇交纏或活動，其實只要保持距離，就能靜靜欣賞大自然的生態脈動。到底在打架還是在求偶？外人恐怕傻傻分不清楚，專家說，公蛇母蛇靠尾端交配，狀態比較平靜，可能持續數分鐘到數小時，但要是激烈壓制，恐怕正在打鬥。

    不管蛇類有無毒性，專家說要是2條蛇正在交配，最好距離5公尺以上，才不會驚擾蛇群。

    雙蛇共舞不一定是交配舞，也有可能是二條公蛇打架。（顏東星提供）

    雙蛇共舞不一定是交配舞，也有可能是二條公蛇打架。（顏東星提供）

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