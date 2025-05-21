全國環境教育實作競賽 屏縣派出5校均得獎

全國環境教育實作競賽表現亮眼，屏縣派出5校均得獎，縣長周春米表揚肯定師生為屏東爭光。（圖由屏東縣政府提供）

2025/05/21 09:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣積極落實環境教育，本學年仁愛國小、墾丁國小、勝利國小、大同高中附設國中部參加教育部「學校環境教育實作競賽」勇奪佳績，還有教師陳慶得、利天龍榮獲「教師耕耘獎」肯定，為屏東爭光。

屏東縣長周春米表示，今年（2025年）經過縣內初賽脫穎而出的5校，參加全國賽全數獲獎，是7年來最亮眼的表現，環境教育是不可或缺的重要一環，無論未來是升學、就業、創業甚至走向國際，SDGs的理念與生活息息相關，透過參與環境教育競賽，讓孩子們能從小發掘興趣、培養環境意識，有助於永續理念的落實與傳承。

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周春米指出，環境保護已逐漸轉變為全民參與的公民運動，縣府近年除推廣廚餘桶、二手物市集及廚餘機補助等措施，受到民眾熱烈迴響外，屏東也是全國首座榮獲RE100的縣市，展現對綠色能源的積極推動，未來，滿州九棚村將舉辦火箭發射科普競賽，這更是結合孩子對科學興趣與家鄉認同的重要契機，鼓勵同學們踴躍參與，讓教育更貼近生活。

仁愛國小以「讓香蕉園裡農業廢棄物被創新應用」榮獲第一名，透過學生實地走訪香蕉園，理解農業廢棄物的處理困境，並創設香蕉植株小學堂與手作廚房，將農業廢棄物轉化為教具、教材與料理素材，創造環境教育與地方產業的互動，實踐資源循環與永續精神。

墾丁國小以「『蟹』謝讓路─陸蟹與牠們的產地」榮獲第二名，學生多年連續投入護蟹志工服務，參與「停十走十護蟹行動」，結合在地社區與NGO團體合作，成為全國唯一連續3年推動護蟹教育的國小。

勝利國小則是「蛹你入懷！護蝶專案特別行動，GO」獲優選，從一顆辦公室走廊上的樺斑蝶蛹出發，開啟長達一年的生態觀察與校園行動，並帶動全校聯合推動蝴蝶棲地營造計畫，不僅將生態教育擴展至縣內18所學校，更在去年（2024年）受邀至高雄與日本高知縣進行國際分享，成為跨國護蝶的行動實踐者。

大同高中附設國中部榮獲國中組第3名及「環境部資源循環特別獎」，團隊以「減碳與資源循環」為主軸，培養學生從生活中實踐永續的具體作為，獲得雙重肯定；南州國中教師陳慶得、大同高中附設國中教師利天龍榮獲「教師耕耘獎」，肯定其多年來積極投入環境教育課程設計與社區連結，培育學生的環保意識與實作能力，為環境教育扎根深厚基礎。

仁愛國小以「讓香蕉園裡農業廢棄物被創新應用」榮獲第一名。（圖由屏東縣政府提供）

南州國中教師陳慶得（右）、大同高中教師利天龍（左）榮獲「教師耕耘獎」，縣長周春米（中）頒獎表揚。（圖由屏東縣政府提供）

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