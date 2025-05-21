今中高層雲系通過北部多雲 明鋒面稍稍接近午後雷雨增

今中高層的雲系通過台灣附近，中北部地區雲量偏多，南部、東半部地區雲量較少，整體氣溫仍然是明顯偏高。（資料照）

2025/05/21 09:31

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（21日）有中高層的雲系正在通過台灣附近，中北部地區清晨時段開始就有偏多的雲量，南部、東半部地區雲量較少，整體氣溫仍然是明顯偏高；午後花蓮或東北部地區一帶持續為午後雷雨熱區，當地需留意下午時段的天氣變化。

天氣風險公司分析師歐宗學指出，明（22日）鋒面系統會稍微南下接近北方海面，大氣不穩定的程度提高，大台北、東半部的午後雷陣雨有擴大的趨勢，平地區域也有機會受影響。西半部平地區域則大致是晴到多雲天氣，午後山區也同樣會有局部雷陣雨機會。週五（23日）鋒面又會開始北抬遠離，預估天氣型態與週四相似，午後陣雨稍減。

請繼續往下閱讀...

週六（24日）鋒面再度接近，而且這一次在下午至晚間會抵達台灣並持續南下通過，下半天開始，由北而南各地將陸續有短暫陣雨或雷雨機會，中北部、東北部要留意有局部短時較大雨勢。週日（25日）仍受到鋒面影響，預估各地仍是短暫陣雨或雷雨天氣，下週一（26日），天氣再次由北而南轉好。

預估下週二（27日）以後整體天氣大致穩定、普遍晴到多雲，山區及南部午後有局部短暫雷陣雨。

在週末鋒面通過影響期間，也將有東北風南下帶來較涼冷的空氣，不過只有北部地區感受會比較明顯，週六晚間開始降溫，週日到下週一白天高溫會降至25-27度，早晚低溫也只有22-24度，郊區會再更低一些，與近期相比會有明顯轉涼的感受，要留意氣溫變化，預估下週二天氣轉好且冷空氣也開始減弱，整體氣溫就會回升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法