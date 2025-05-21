三峽車禍現場悼念變質！網批成打卡熱點 一堆違停擋道超諷刺

追悼現場已經變質，根本成為打卡景點，路邊一堆違停，反而讓路人走在馬路上相當諷刺。（圖擷自PTT）

2025/05/21 10:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區國成街與國光街口19日發生汽車衝撞放學人群重大車禍，造成2名國中生以及1名準備接小孩回家婦人身亡，還有多名學童重傷，事發後許多人紛紛到場致意，放置追悼的鮮花、玩具、飲料和零食等；不過有民眾表示，追悼現場已經變質，根本成為打卡景點，路邊一堆違停，反而讓路人走在馬路上相當諷刺。

三峽3死12傷重大車禍發生後，不斷有民眾到場致意，在事發路口國成街與國光路口四側的綠地，放置追悼的鮮花、玩具、飲料和零食等，數量暴增到堆滿整片綠地，有當地民眾疾呼，別再帶食物去了，這些數量已經是超商1個月的訂貨量，已經夠多了，1個禮拜後全部將會丟掉，非常浪費，呼籲買花跟香就好了。

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還有網友PO出現場照批評，案發現場的根本成為打卡景點，半夜一堆改裝車到場，影響周圍安寧，同時周邊出現大量違停車，人行道被占用，路人被迫走在馬路上，紛紛痛批「一邊掉念行人、一邊危害行人」、「一堆違停去湊熱鬧」、「兩側人行道違規停滿汽機車，行人必須走到馬路中間真是諷刺」。

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