屏東青年實習徵才媒合會5/25見 實習留任最多可領9.4萬元

屏東縣府今年推出青年新政「屏青實習超有薪」計畫。（資料照）

2025/05/21 09:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為協助青年就業與產業銜接，加速媒合展開實習，屏東縣政府將於5月25日（週日）上午9時至12時在勞動暨青年發展處1樓舉辦「屏青實習超有薪」徵才媒合會，多家企業參與，釋出逾百實習職缺，縣府歡迎青年前來參加。

屏縣府表示，現場邀集金利食安科技公司、銘榮元實業公司、禾懋生物醫學公司、日湛食品公司、長灘運動休閒飯店等多家企業參與，現場除安排面試媒合、履歷健檢、CPAS職業適性診斷測驗，還有職涯講座，讓青年一站掌握未來，當日參與活動就送限定好禮，每人最高可獲得250元超商禮卡。

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屏縣府勞青處長李雨蓁表示，縣府自4月推出青年新政「屏青實習超有薪─青年實習平台」後，受到企業熱列響應及肯定，目前超過50家企業響應，提供超過250個職缺，顯現屏東企業與縣府共同齊心留才育才的決心，也邀請更多企業一起加入實習計畫的行列。

李雨蓁說，只要是15至29歲在校生，設籍屏東或外縣市青年但學籍在屏東，都可以加入實習計畫，到企業實習滿160小時，縣府給予5000元的實習津貼，最多可申請320小時，實習津貼最高每人可以領1萬元。

實習完畢業後得到企業留用轉為正職，每個月還可以多領2000元留任獎勵金，且若符合青年穩定就業獎助金資格，可再領每個月5000元獎勵金，意即每個月由屏東縣政府為青年加薪7000元。

特別鼓勵今年要畢業的青年，也就是113學年度的應屆畢業生，畢業青年加入實習計畫並留任，最多可以領9萬4000元，這是屏東縣政府給予青年支持的補貼。

勞青處表示，企業只要提供執行職務地點在屏東縣及基本工資以上的實習薪資，並幫青年投保勞保、就保、勞退金，且以提供實習後轉正職缺之企業為優先適用企業，轉正薪資須達3萬0301元以上，縣府也提供每家企業最高2次業師指導費，累計最高5000元，協助留下好人才。

縣府歡迎想要加入實習計畫的青年及企業，上「屏東青航站」填寫「屏青實習超有薪」青年實習申請表或企業申請表，後續將有專人進行聯繫及服務。青年實習津貼、獎勵金及企業指導費即日起開放申請至計畫經費用罄為止。申請表單可至勞動暨青年發展處或屏東青航站下載，或電洽屏東青年就創業輔導中心08-7663155。

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