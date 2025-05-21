沙塵暴襲捲美國中西部吹到芝加哥 鄭明典轉貼驚人影像：前所未見

前氣象局局長鄭明典轉貼美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）分享的高解析度衛星影像，透過影片可看到，嚴重沙塵暴襲捲美國中西部，看上去十分驚人。（圖擷自臉書）

2025/05/21 09:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國中西部及南部多個州近日遭遇惡劣天氣及風暴，導致多人死亡，芝加哥更罕見遭到沙塵暴吹襲。前氣象局局長鄭明典今天也轉貼美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）分享的高解析度衛星影像，透過影片可看到，嚴重沙塵暴襲捲美國中西部，看上去十分驚人。

美國中部近期遭逢極端氣候襲擊，其中密蘇里州遭遇近10起龍捲風侵襲，導致5千棟建築物毀損，鄰近的肯塔基州與維吉尼亞州也遭遇侵襲，3州合計已傳出有至少27人因災罹難。

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位於伊利諾伊州的芝加哥於上週五也遭受沙塵暴侵襲，大量灰色泥塵籠罩當地，對交通造成重大阻礙。美國國家氣象局也警告，在全球持續變暖下，極端氣候可能會更頻繁發生。

鄭明典今上午也分享美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）分享的高解析度衛星影像，並直言「沙塵暴吹到芝加哥，前所未見」。NOAA在其粉專的發文也指出，這樣的景象從1930年代以來前所未見，並指透過衛星捕捉到，嚴重沙塵暴襲捲美國中西部的驚人畫面。

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