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    高市抽驗端午應景食材 158件有3件不合格

    高市衛生局及消保官抽驗端午應景食品食材，共抽驗158件僅3件不合格。（高市衛生局提供）

    高市衛生局及消保官抽驗端午應景食品食材，共抽驗158件僅3件不合格。（高市衛生局提供）

    2025/05/21 08:53

    〔記者黃良傑／高雄報導〕端午節將至，高雄市衛生局與消保官啟動端午專案展開食品聯合查察，針對轄內傳統市場、賣場、超市、南北貨攤商、食品製造業及餐飲業等市售端午即食粽子、應景食材抽驗，共計抽驗158件共3件不合格。

    此次抽驗有2件蔬果農藥殘留，其中1件無法提供來源依法裁處，另1件移請來源商所轄衛生局查察；此外，還有1件花生粉初驗黃麴毒素與規定不符，依法須立即下架回收並已開單要求限期改正，將視改正結果依法辦理。

    衛生局表示，這次專案聯合查察抽驗端午節應景食品，包含餡料56件、肉類及其加工品39件、粽子成品29件、花生粉13件、醬料12件及蔬果9件。

    衛生局依檢體類別，分檢驗衛生標準、漂白劑、環氧乙烷、防腐劑、重金屬、農藥殘留、著色劑、規定外煤焦色素、動物用藥、真菌毒素等項目。

    衛生局說，台灣氣候濕熱，花生、玉米、麥、堅果類等食物若未妥善置放在衛生環境保存，容易產生具肝毒性的黃麴毒素，高劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死，低劑量長期食用，可致使肝細胞突變，增加罹患肝癌風險，食品業者應特別注意原料、半成品及成品的貯存環境，製作、運輸及販售時應維持乾燥低溫保存。

    消保官則表示，民眾若因業者販售粽子衍生爭議時，可電話直撥1999市民服務專線或1950消費者服務專線反應，市府將持續監控產品價格的合理性，不定期啟動稽查，以保障消費者權益。

    高市衛生局及消保官抽驗端午應景食品食材，抽驗158件共3件不合格。（高市衛生局提供）

    高市衛生局及消保官抽驗端午應景食品食材，抽驗158件共3件不合格。（高市衛生局提供）

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