台東稻作現飛蝨危害 農改場提供防治法

白背飛蝨停棲於水稻葉片上刺吸危害（左），造成葉片黃化並誘發煤煙病（右）。（台東農改場提供）

2025/05/21 08:29

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣第一期水稻正值孕穗期至抽穗期，池上鄉、關山鎮及台東市部分地區經調查發現有白背飛蝨及斑飛蝨危害，農業部台東區農業改良場請農友加強巡視田區，每叢發現5隻以上飛蝨時，即應加強防治措施，避免造成損失。

白背飛蝨及斑飛蝨主要聚集於水稻中、上半部葉片、莖部及穗部刺吸危害，造成葉片黃化；若危害穗部則直接影響稔實率，並分泌蜜露誘發煤煙病，造成黑穗，導致結穗品質和產量降低。台東農改場調查發現部分田區白背飛蝨及斑飛蝨密度有上升的趨勢，為避免飛蝨類大發生，請農民隨時注意田間飛蝨發生狀況，發現每叢蟲數達5隻時即應加強防治工作，以免影響水稻後期發育。

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有關飛蝨類防治，台東農改場建議清除田邊雜草，減少成蟲棲息場所，以降低遷入蟲源。當每叢水稻發現5隻以上飛蝨時，可參考水稻飛蝨類防治核准使用藥劑進行防治，核准登記藥劑如10%氟美派水懸劑2400倍、25%賽速安水溶性粒劑1600倍、16%可尼丁水溶性粒劑3000倍、15%布得芬諾可溼性粉劑1000倍或50%加保利可溼性粉劑1000倍等。施藥時務必遵守藥劑推薦稀釋倍數及安全採收期，避免農藥殘留過量，以確保稻穀生產安全。

有機或友善栽培農戶可參考選用苦楝油、礦物油等資材，並依推薦濃度使用，以降低飛蝨類為害造成的損失。

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