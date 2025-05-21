睽違12年！雲林斥3000萬辦跨年晚會 縣府：不排除邀請韓團

睽違12年，雲林縣府年底將在虎尾高鐵田徑場舉辦跨年晚會。（記者李文德攝）

2025/05/21 08:24

〔記者李文德／雲林報導〕睽違12年，雲林縣政府今年底將自辦跨年晚會，預計斥資3000萬元預定在虎尾高鐵田徑場舉行。縣議會進行追加預算案三讀審查，不過民進黨團認為，事先未充分討論，一度反對，更有議員建議悉數刪除。經縣府說明後三讀通過。縣府表示，將會努力邀請超強卡司，不排除邀請韓團前來。

民進黨議員張維崢認為，相同的預算如果使用在社會福利上可以做很多事，由於3000萬元並不是小數字，也不反對舉辦跨年晚會，但要怎麼「把錢花在刀口上」，創造出最大的觀光經濟效益，縣府應該說清楚，無法讓人記住雲林，辦不出特色，不如不辦。

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同黨籍議員蔡岳儒一度認為該筆追算預算案應悉數刪除，並表示，該案未事先充分討論，且有違反預算法追加預算要件的疑慮，縣府應該說明清楚；議員洪如萍建議，由於此案重大，應該在定期會上專案報告說明。

縣府主計處長黃兆君表示，根據預算法第79條所列出4款情形，其中所辦事業因重大事故經費超過法定預算時，得請求提出追加歲出預算，由於此案重大且正式的縣府業務，故適用於此條件。

經縣府主計、縣長張麗善說明後，最後三讀審查通過。蔡岳儒認為，縣府為行銷雲林，合情合理，黨團尊重雲林縣府預算編列，但建議縣府務必將這筆預算好好執行。

無黨籍議員蔡東富說，他支持舉辦跨年晚會，但如何爭取全國轉播及曝光度，為雲林帶來多少人潮應清楚說明；議員黃文祥則認為，年底舉辦跨年活動勢必帶來人潮，縣府要妥善規劃交通疏運及動線。

縣府文觀處長陳璧君表示，雖然跨年晚會卡司邀請相較於其他縣市起步較慢，但會努力爭取最強卡司演出，更不排除邀請韓團來台，針對交通疏運部分，也會全力與縣府交通工務局等單位協調，做好完善準備。

雲林縣長張麗善說，辦理跨年晚會是許多鄉親期待，為舉辦全國運動會運會斥資21億元打造虎尾高鐵田徑場，希望後續可舉辦更具吸引力的大型活動，跨年晚會便是重要示範機會。感謝議會通過追加預算，將會妥善規劃交通、周邊市集等，讓跨年晚會成功帶動人潮。

睽違12年，雲林縣府年底將在虎尾高鐵田徑場舉辦跨年晚會。（記者李文德攝）

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