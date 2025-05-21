5月高溫頻破紀錄 氣象專家：火爐還在繼續加柴燒

氣象專家指出，預估週六前氣溫持續偏高，最高溫上看37度以上。專家也指出，今年5月迄今已有14天高溫超過30度，評估接下來也會熱上加熱。（資料照）

2025/05/21 08:23

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕連日天氣高溫炎熱，昨日台南、高雄都出現超過37度的高溫，今天是24節氣的「小滿」，氣象專家指出，預估週六前氣溫持續偏高，最高溫上看37度以上。專家也指出，今年5月迄今台北測站已有14天高溫超過30度，評估接下來也會熱上加熱。另外下週預估將有兩波鋒面影響台灣。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，受環境為偏南風到西南風影響，南來暖濕空氣主宰著天氣的變化，除高溫炎熱外，午後對流也相當旺盛。昨日全台最高溫出現在高雄內門及台南玉井的攝氏37.3度；前天及大前天的最高溫分別為台南玉井的攝氏36.9度及屏東內埔的攝氏36.6度，提醒民眾外出活動務必做好防曬保濕及補充水份。

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「林老師氣象站」也提到，根據過去30年的氣候統計資料顯示，中央氣象署所屬的台北站在5月份平均最高溫為攝氏29.7度；而今年5月份迄今，已有14天的高溫是超過30度的，其中最高溫也攀升到33.7度，初步評估，至少到本週六前，火爐還在繼續加柴燒，天天都會是30度以上！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週五滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫達37度以上，白天「熱如炎夏」，應注意防曬、防中暑。午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部21至35度、中部23至36度、南部22至37度、東部22至35度。

吳德榮指出，週六上半天仍偏熱；下午起「梅雨季」第3波鋒面南下、伴隨強對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。下週日、一受鋒面影響，其結構雖減弱，但仍有小範圍強對流發展、伴隨局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫微降、北台略轉涼。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，下週二鋒面南移至巴士海峽，減弱消散，山區午後有短暫陣雨的機率，氣溫回升。下週三水氣逐漸增多，午後局部短暫陣雨的機率稍提高、範圍略擴大。下週四、五第4波「梅雨季」鋒面移入，伴隨西南風的增強，有明顯降雨。美國模式則模擬在南海有「熱帶擾動」，挾大量降雨移入，兩者完全不同。顯示末期模擬，不確定性大，應繼續注意模式的調整。

「林老師氣象站」指出，根據過去30年的氣候統計資料顯示，中央氣象署所屬的台北站在5月份平均最高溫為攝氏29.7度；而今年5月份迄今，已有14天的高溫是超過30度的。（圖擷自臉書）

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