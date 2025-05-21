台鐵北迴線今5時36分搶通 恢復單線雙向行車

台鐵北迴線和仁至崇德間鐵路受到強降雨影響日前中斷，今天凌晨搶通東正線，首班車4117次區間車於花蓮崇德站5點43分開車。 （台鐵提供）

2025/05/21 07:31

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵北迴線和仁至崇德間鐵路受到強降雨影響日前中斷，經過連日搶修後，今天凌晨搶通東正線，早上5點36分恢復單線雙向行車，首班車4117次區間車於花蓮崇德站5點43分開車。

台鐵公司指出，5月18、20日受強降雨影響，造成和仁=崇德間（k51+245及 k56+900~950）電力設備損壞及土石泥流淹沒東、西正線，台鐵公司出動工電維修人員40人及機具、吊車、怪手、工程維修車、電力維修車全力搶修，於21日凌晨1點45完成東正線小清水溪橋電力線調整；凌晨4點20完成東正線搶修。

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後續經號誌通訊系統驗測後進行試運轉，經測試良好，台鐵宣布於5點36恢復東正線單線雙向正常行車。台鐵指出，西正線部分，持續進行和仁隧道（k51+245）內路線土石清除，預計21日可全部清除完成。和仁=崇德間（k56+900至k56+950），全力進行西正線搶修工作，預估最快於24日修復完成。

台鐵北迴線和仁至崇德間鐵路受到強降雨影響日前中斷，今天凌晨搶通東正線，首班車4117次區間車於花蓮崇德站5點43分開車。 （台鐵提供）

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