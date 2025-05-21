為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台鐵北迴線今5時36分搶通 恢復單線雙向行車

    台鐵北迴線和仁至崇德間鐵路受到強降雨影響日前中斷，今天凌晨搶通東正線，首班車4117次區間車於花蓮崇德站5點43分開車。 （台鐵提供）

    台鐵北迴線和仁至崇德間鐵路受到強降雨影響日前中斷，今天凌晨搶通東正線，首班車4117次區間車於花蓮崇德站5點43分開車。 （台鐵提供）

    2025/05/21 07:31

    〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵北迴線和仁至崇德間鐵路受到強降雨影響日前中斷，經過連日搶修後，今天凌晨搶通東正線，早上5點36分恢復單線雙向行車，首班車4117次區間車於花蓮崇德站5點43分開車。

    台鐵公司指出，5月18、20日受強降雨影響，造成和仁=崇德間（k51+245及 k56+900~950）電力設備損壞及土石泥流淹沒東、西正線，台鐵公司出動工電維修人員40人及機具、吊車、怪手、工程維修車、電力維修車全力搶修，於21日凌晨1點45完成東正線小清水溪橋電力線調整；凌晨4點20完成東正線搶修。

    後續經號誌通訊系統驗測後進行試運轉，經測試良好，台鐵宣布於5點36恢復東正線單線雙向正常行車。台鐵指出，西正線部分，持續進行和仁隧道（k51+245）內路線土石清除，預計21日可全部清除完成。和仁=崇德間（k56+900至k56+950），全力進行西正線搶修工作，預估最快於24日修復完成。

    台鐵北迴線和仁至崇德間鐵路受到強降雨影響日前中斷，今天凌晨搶通東正線，首班車4117次區間車於花蓮崇德站5點43分開車。 （台鐵提供）

    台鐵北迴線和仁至崇德間鐵路受到強降雨影響日前中斷，今天凌晨搶通東正線，首班車4117次區間車於花蓮崇德站5點43分開車。 （台鐵提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播