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    各地留意午後雷陣雨 週六白天鋒面報到

    今日中午過後大台北、宜蘭、花蓮、南投、嘉義以南地區以及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區要留意有較大雨勢。（資料照）

    今日中午過後大台北、宜蘭、花蓮、南投、嘉義以南地區以及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區要留意有較大雨勢。（資料照）

    2025/05/21 06:41

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（21日）各地大多為多雲到晴，花、東及恆春半島偶有短暫陣雨，清晨西半部地區亦有零星降雨。中午過後大台北、宜蘭、花蓮、南投、嘉義以南地區以及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區要留意有較大雨勢，而宜、花地區降雨時間較長，降雨有可能持續到晚上。

    氣溫方面，各地高溫為31到35度，感受悶熱，其中在中南部近山區局部可能達到36度或以上，民眾外出活動請注意防曬並多補充水分，夜晚清晨各地低溫25至28度。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

    週四（22日）至週五（23日）環境為偏南風至西南風，各地大多為多雲到晴，花、東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，大台北及各山區有較大雨勢，其中在新北、宜蘭交界山區以及宜、花山區雨勢可能會比較明顯。溫度方面，北部25至35度，中部25至35度，南部26至35度，東北部24至32度，東部24至31度，東南部25至33度。

    週六（24日）白天鋒面接近，各地雲量逐漸增多，隨著西南風增強，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後降雨範圍擴大，西半部、宜花地區及台東山區有局部短暫雷陣雨，尤其北部及東北部地區易有短延時強降雨，並有機會發生局部大雨。北部24至31度，中部26至33度，南部28至35度，東北部24至30度，東部24至31度，東南部26至33度。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    26 ~ 34 26 ~ 34 28 ~ 34 24 ~ 31

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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