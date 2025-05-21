05/21 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨發表執政週年談話時表示，規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，願意張開雙手努力促成朝野對話、加強政黨合作。（記者塗建榮攝）

2025/05/21 06:30

自由時報

重要國安簡報 擬邀在野黨主席 賴：願張開雙手促成對話

賴清德總統昨發表執政週年談話時表示，他始終願意張開雙手努力促成朝野對話、加強政黨合作，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠地共商國是。

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78歲翁三峽車禍 釀3死12傷 交部祭3措施 換照年齡下修到70歲

今年二月剛完成高齡換照的七十八歲長者余文正，前天下午在新北市三峽區北大國小旁通學巷，高速衝撞停等紅燈的機車及路口過馬路人潮，釀成三死十二傷悲劇，高齡駕駛問題引發社會關注。交通部昨天宣布高齡駕駛三大改善措施，包括高齡換照年齡下修到七十歲、換照考試增加有肇事紀錄者「實地演練」和關懷措施，以及繳回駕照者會給予TPASS補助等，預計三個月內提出細部規劃，明年實施。

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守望哨紅外線熱影像系統建功 偷渡金門二膽島 2中國人落網

中國籍林姓、郭姓兩名男子，昨天清晨搭乘小型舢舨施放保麗龍浮板，偷渡到金門二膽島的岸邊，被金門守望哨以紅外線熱影像系統偵獲，會同海巡署金門海巡隊將兩人逮捕。由於昨天是賴清德總統就職週年，全案不排除是中共認知作戰，訊後依違反入出國及移民法、要塞堡壘地帶法等罪嫌移送金門檢方偵辦。

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聯合報

就職周年談話 賴總統：願促成朝野對話

賴清德總統昨天發表就職周年談話，針對朝野關係，他表示「我們始終願意張開雙手」，努力促成朝野對話，加強政黨合作；賴總統指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。

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三峽車禍檢警蒐證 余翁返家繞路成疑點

新北市三峽區前天發生余姓老翁開車高速衝撞人群造成三死十二傷慘劇，檢警昨天完成初步蒐證，發現余翁肇事前曾在三峽區繞行，肇事路口並非返家路線，為何繞路後發生重大車禍，成為全案調查重點。

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中國時報

賴總統：願張開雙手 促成朝野對話

賴清德總統20日發表就職周年談話，他宣示，願努力促成朝野對話，加強政黨合作，並指示國安團隊著手規畫，邀請在野黨主席聽取「重要國安情勢簡報」，期望交換意見、共商國是。他也宣布，將成立主權基金，打造國家級投資平台，並提升國發基金功能，呼籲朝野支持。

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78歲翁疑肇逃飆速 失控釀大禍

78歲余姓老翁19日開車在新北市三峽區北大國小旁飆速闖紅燈衝撞行人，造成3死12傷，檢方20日相驗3人死因為內臟破裂。三峽警分局調閱監視器證實余翁在附近的學成路口左轉國成街時，先撞擊分隔島又倒退撞到後方車輛，才飆速轉入國成街衝撞行人，不排除余翁因肇事逃逸「慌不擇路」釀成大禍。詳細車禍原因仍待進一步釐清。

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78歲長者前天下午在新北市三峽區北大國小旁通學巷，高速衝撞停等紅燈的機車及路口過馬路人潮，釀成3死12傷悲劇，高齡駕駛問題引發社會關注。（資料照，記者吳仁捷攝）

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