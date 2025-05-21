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    首頁　>　生活

    嫁進來就當自己人？嫂嫂借錢出國「看極光」被打槍 網一面倒罵翻

    嫂嫂開口借30萬元想出國旅遊，讓原PO傻眼。示意圖。（資料照）

    嫂嫂開口借30萬元想出國旅遊，讓原PO傻眼。示意圖。（資料照）

    2025/05/21 00:18

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友在Dcard發文，控訴新婚不到一年的嫂嫂厚臉皮借錢出國，引發全家震怒。原PO表示，嫂嫂竟開口借30萬元，想帶自己的爸媽去北歐看極光，還說「定存解掉一下嘛，一家人互相幫忙」，但她拒絕後對方竟變臉罵他小氣，還在房內大聲抱怨「都嫁來這了你們卻沒把我當一家人」，引爆家庭衝突。

    貼文指出，嫂嫂平常開銷大、又無工作，卻常上網買零食、做臉、霧眉、吃大餐，生活毫無節制。當被拒絕借錢後，她竟怪原PO兄妹無情，認為自己「都嫁進來了，卻沒被當家人對待」對此原PO氣憤表示，「那她又有把我們當一家人嗎？」後來弟弟也透露自己被借10萬，爸媽也介入此事，明言若嫂嫂繼續這樣，就要他們搬出去住。

    不少網友紛紛聲援原PO，留言表示，「這種人借錢就別想拿得回來」、「沒錢還想出國？不如去路邊乞討」、「你哥看上她哪？厚臉皮嗎」、「電費不出還狂吹冷氣，有夠無恥」。也有人建議：「跟哥哥好好談，不行就疏遠這對夫妻」、「搬出去最實在，誰出錢誰講話」。

    但也有網友認為原PO應該直接攤牌，「不如吃飯時當場問：為什麼有錢做臉買零食，卻沒錢出國？」、「你哥知道這些事嗎？該讓他聽聽你這邊的話」並犀利表示，「還不如反過來問嫂嫂，憑什麼跟你借錢不請你一起去？」

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