疫情升溫！中市新冠併發重症 去年九月至今達122例

新冠疫情有升溫現象，衛生局呼籲民眾儘速接種新冠JN.1疫苗護健康。（市府提供）

2025/05/20 22:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市衛生局表示，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，全國去年9月1日至今年5月18日全國新冠併發重症共計730例，台中市為122例，截至昨（19日），台中市已有近23萬5千位民眾完成新冠JN.1疫苗接種；另65歲以上民眾亦有8萬3千多民眾已完成接種，因應近期新冠疫情升溫，請尚未接種疫苗者，儘快完成接種。

衛生局長曾梓展表示，依據疾管署資訊顯示，國內新冠疫情持續上升，新冠併發重症死亡者多無接種新冠JN.1疫苗，提醒65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等免疫力低下對象，為新冠併發重症高風險族群，接種新冠JN.1疫苗是預防新冠中重症最有效的方法。

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曾梓展強調，新冠病毒變異相當迅速，每年流行病毒株亦有所不同，建議民眾每年均須接種當年度疫苗，才能獲得最佳防護力。

衛生局表示，滿6個月以上且尚未接種新冠JN.1疫苗者，請踴躍接種1劑；另65歲以上長者，仍是併發重症或死亡的高風險族群，中央提供65歲以上長者（含55-64歲原住民）及免疫不全等對象接種第2劑新冠JN.1疫苗，提醒已接種1劑且間隔6個月（180天），請趕快再接種第2劑增強保護力，以提升免疫保護力。

衛生局並指出，請民眾留意自身健康狀況，若COVID-19快篩陽性，出現高燒不退、呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、意識不清、無法進食、喝水或服藥等危險徵兆，請戴口罩儘速至大醫院就醫，並配合醫師指示治療。

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