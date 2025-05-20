中藥餵雞！為蛋雞養生、預防疾病 雞蛋風味更佳

桃園市龍潭區北一農場主張守忠以友善放牧方式，飼養2萬隻蛋雞。 （記者黃政嘉攝）

2025/05/20 23:07

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區北一農場佔地逾2.9公頃，52歲的場主張守忠以友善放牧的方式飼養2萬隻蛋雞，特別在飼料上，選用中草藥飼料添加物、西洋精油，調整蛋雞生理，達養生之效，以及預防疾病，中藥添加物出自桃園的洺鈞畜產科技公司，創辦人楊舒翔說，像他這樣研發、有科學證據且商業化買賣，走出實驗室的技術，全國少見。

張守忠說，蛋雞吃天然植物生下的蛋，相較動物性蛋白質，風味更佳，含機能配方的蛋，1顆在連鎖通路可賣到15元；楊因向張請益放牧農場的經營方式而結緣，後來張使用楊的中草藥飼料在蛋雞飼料中，7成以上是玉米、大豆，另有中藥、小碎石、乳酸菌等配方，透過自動化機器，如迴轉壽司，在蛋雞場裡輪轉，輸送帶旁有專屬「產房」，產下的蛋隨產線送到前台，避免蛋雞受驚。

請繼續往下閱讀...

38歲的楊舒翔過去在宜蘭大學修習動物疫苗專業，了解動物疾病、免疫系統的基礎學理，他表示，研發中草藥飼料添加物，首要想法就是用在動物身上是安全的，藥、食兩用等級，配方由10幾種中草藥組成，包含常見的薑黃，抗病毒、細菌、發炎，還有保護呼吸道的魚腥草，治療消化不良的紫蘇。

楊舒翔說，他在2015至2017年間，參考大量經學理證實的研究，把中草藥做很多測試跟配比，拿捏劑量，實際養雞、記錄採食，最後調出配方，像實驗的土雞存活率，平均達88％，白肉雞約98％，皆與業界使用抗生素的雞隻差不多水準，目前全國除了北一農場、還有苗栗、台中2家肉雞場，共約6萬多的雞隻食用。

中興大學動物科學系教授陳洵一表示，假設蛋雞1天吃100克飼料，如果添加1%的中草藥添加物，6萬隻雞1天就得吃掉60公斤，很多中草藥在研究時都非常有效，但最後沒辦法量產，以及成本不符市場需求而淘汰，能做到商業化買賣，為全國少數。

市府青年事務局長期輔導洺鈞畜產科技公司，公共參與科長施鈴邦、職涯發展科長林何印表示，該公司擁無抗養殖專業技術，前年入選ESG菁英輔導團隊後，便輔導團隊取得ESG影響力報告書，連結淨零碳排，幫助團隊溝通客戶，且獲去年度桃園市地方產業創新研發推動計畫的71萬元補助，另提供低租金辦公、輔導參加國內外展覽，鏈結商機，因楊有感市府對新創企業的友善，因此將公司從新北市移址桃市。

桃園市龍潭區北一農場場主張守忠選用中藥飼料添加物、西洋精油，調整蛋雞生理，透過自動化機器，像迴轉壽司一樣，在蛋雞場裡輪轉輸送。（記者黃政嘉攝）

張守忠的蛋雞飼料，7成以上是玉米、大豆，另有中藥、小碎石、乳酸菌等配方。（記者黃政嘉攝）

洺鈞畜產科技公司創辦人楊舒翔研發中藥飼料添加物餵雞，其技術有科學證據且商業化買賣，走出實驗室。 （記者黃政嘉攝）

張守忠認為，蛋雞就像幫他工作一樣，希望他們也有好的「職場環境」，在舒適的農場下蛋。（記者黃政嘉攝）

張守忠說，蛋雞吃天然植物生下的蛋，相較動物性蛋白質，風味更佳，同時能幫助雞隻降低染病風險，農場蛋雞產下含有機能配方的蛋，一顆在連鎖通路最高可賣到15元。（記者黃政嘉攝）

桃市府青年局去年8月於桃園社會企業中心平鎮館辦理社企小聚，講者楊舒翔（右）與青年局長侯佳齡（左）合影。（桃市府青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法