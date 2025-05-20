中捷藍線細部設計、監造標案順利決標 估明年底土建招標

中捷藍線車站穿堂層模擬圖。（市府提供）

2025/05/20 22:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運工程局表示，藍線細部設計及監造標案已全數順利決標，標誌工程正式進入全面設計與監造階段。繼BD01標於5月9日完成決標後，BD02與BD03標也分別於5月16日及20日順利決標，將陸續展開細部設計與施工監造作業，為後續土建工程的招標與施作奠定技術基礎。

捷運工程局長蘇瑞文表示，設計監造標案涵蓋藍線自台中港起至新建國市場，總長度約24.78公里，路線包含高架與地下段，橫跨8個行政區，並串聯沙鹿車站、捷運綠線、台中車站等交通樞紐。

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由於各區段設計難度與介面條件差異顯著，市府採3標並行策略，兼顧設計進度與品質。在3標全數完成決標後，將全面啟動細部設計作業，預計最快於明（115）年2026底陸續展開土建工程招標，力求於2034年如期完工通車。

捷工局說明，BD01標自台中港起，沿台灣大道東行至B8站，屬於海線高架段。此區段工程挑戰包括大甲斷層地質風險、沙鹿陸橋改建工程、與台鐵的轉乘銜接，以及需跨越國道三號、中華路、西濱快速道路等多項重大設施，設計介面極為複雜。

捷工局指出，BD02標則涵蓋東海大學至市政府站之間的地下路段，共設置六座地下車站，位處市中心精華地帶。該段面臨大肚山地質條件、交通設施密集及地下管線複雜等挑戰，並將與捷運綠線在市政府站形成「十字路網」。沿線將加強與東海大學、中港醫療體系及周邊機構的交通整合，並結合秋紅谷生態景觀，打造友善通行環境。

捷工局提到，BD03標行經科博館、台中車站至新建國市場等市區重要節點，沿線道路狹窄、人口密集。設計階段將精準規劃路線以避免拆遷，並與台中車站轉乘平台及台鐵整體發展計畫相結合，打造安全、便利的轉乘體驗。

中捷藍線車站月台層模擬圖。（市府提供）

中捷藍線車站出入口景觀模擬圖。（市府提供）

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