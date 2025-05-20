平鎮山峰自辦市地重劃區 14條道路命名揭曉

平鎮山峰自辦市地重劃區道路命名，日前拍板公告。（記者李容萍攝）

2025/05/20 22:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區「山峰自辦市地重劃區」於2021年4月開工辦理重劃業務，總工程經費約32億元，目前進度已達95.68%，預計年底完工點交給地主，市府民政局、平鎮區戶政事務所經與山峰、福林、金星里3位里長等人會勘、前後召開多次命名會議，日前拍板公告區內14條道路命名，包括7條新命名道路。

該重劃區道路命名是依據桃園市道路命名及門牌編釘自治條例，民政局戶政科長徐慧齡表示，這7條新命名道路包括福泰路、山峰路、峰林路、豐福一街、豐福二街、豐福三街、豐福五街，沿用原延伸道路的有開封街、長壽街、長祥街、長富街、福壽路、福德路、莊福路。

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地政局重劃科長邱蓁蓮表示，山峰自辦市地重劃區分為南山子頂和北山子頂（南勢）2個區域，全區土地總登記面積約87.83公頃，重劃後可提供公共設施面積36.2公頃，其中南勢地區新闢兒童遊樂場及公園各1座；山子頂地區新闢兒童遊樂場7座及公園1座，全重劃區文教用地有3處。

邱蓁蓮也說，山峰自辦市地重劃區重劃計畫書於2014年6月核准，同年11月核准成立重劃會辦理重劃業務，近年來開發成本暴增，多數地主均希望此一延宕20多年的重劃案能盡速完成，以便點交的土地能早日開發利用。

平鎮山峰自辦市地重劃區（分A、B2區）道路命名，日前拍板公告。（桃市民政局提供）

平鎮山峰自辦市地重劃區道路命名，日前拍板公告。（記者李容萍攝）

平鎮山峰自辦市地重劃區（分A、B2區）。（桃市民政局提供）

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