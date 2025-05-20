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    國立金門大學攜手森田藥粧 「金門一條根研究中心」打造國際品牌

    國立金門大學與森田藥粧集團攜手成立「森田金門一條根研究中心」，在縣府參議陳祥麟（右一）見證下，金大校長陳建民（中與森田藥粧集團董事長特助周鴻佑（右二）等人共同宣示，藉由產學資源整合，幫助離島金門特色產業升級。（記者吳正庭攝）

    國立金門大學與森田藥粧集團攜手成立「森田金門一條根研究中心」，在縣府參議陳祥麟（右一）見證下，金大校長陳建民（中與森田藥粧集團董事長特助周鴻佑（右二）等人共同宣示，藉由產學資源整合，幫助離島金門特色產業升級。（記者吳正庭攝）

    2025/05/20 23:02

    〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學與森田藥粧集團攜手推動產學合作，今天在金大舉行「森田金門一條根研究中心」揭牌，金大校長陳建民說，盼藉由產學資源整合，幫助離島金門特色產業升級，並為在地青農多一項耕種契作項目，增加在地就業機會。

    陳建民說，金門一條根研究中心將聚焦於一條根原料成分分析與功效驗證、保健食品與美妝保養品應用開發及國際市場推廣策略研究等方面，在有別於金門原有傳統一條根產業外，增加一條根產品多元發展，達到產地溯源與學術研發，共同打造國際健康品牌。

    森田藥粧集團董事長特助周鴻佑說，在金門一條根原產地設立研究中心，就是希望「根植原產地」，結合金大食品科學系的專業團隊，從原料溯源檢測到新品開發全程監製，確保產品安全、安心、有效，將金門一條根朝「在地原料，全球市場」的目標邁進。

    森田執行副總經理邵子豪強調，現在的商品很注重原產地的溯源，透過一條根研究中心的成立，可以把金門一條根這樣的植物商品，經過檢驗，以嚴謹的職人精神，開發高品質、具科學實證基礎的創新產品，可以讓產學合作，發揮正面又有力量的學術價值。

    國立金門大學與森田藥粧集團成立「森田金門一條根研究中心」，金大校長陳建民說，盼未來達到產地溯源與學術研發，共同打造國際健康品牌。（記者吳正庭攝）

    國立金門大學與森田藥粧集團成立「森田金門一條根研究中心」，金大校長陳建民說，盼未來達到產地溯源與學術研發，共同打造國際健康品牌。（記者吳正庭攝）

    森田執行副總經理邵子豪很有信心表示，透過產學合作，可以為金門開發更多安全、安心、有效的產品。（記者吳正庭攝）

    森田執行副總經理邵子豪很有信心表示，透過產學合作，可以為金門開發更多安全、安心、有效的產品。（記者吳正庭攝）

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