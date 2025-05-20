週三高溫飆36度 大台北、各地山區午後防雷陣雨

週三各地多為晴朗或多雲，午後北東及山區留意雷陣雨。（資料照，記者方賓照攝）

2025/05/20 23:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，明（21日）台灣各地及離島多為多雲到晴，午後對流發展旺盛，大台北、南投、嘉義以南及東部、東北部與山區易有雷陣雨，局部地區恐有較大雨勢；白天氣溫炎熱，中南部近山區可能上看36度。

降雨方面，週三白天大多穩定，僅花蓮、台東與恆春半島偶有短暫陣雨，南部清晨也可能出現零星降雨。午後雷陣雨集中在各地山區及大台北、宜蘭、花蓮等平地，尤其中南部與東部降雨機率較高，且山區有較大雨勢發生機率，宜花地區雨勢可能持續至晚間。

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氣溫方面，週三各地白天炎熱，高溫普遍落在32至35度之間，中南部近山區局部更可能飆破36度，提醒民眾外出活動需防曬並多補水。夜晚與清晨則偏暖，低溫介於24至27度。離島方面，澎湖、金門為晴時多雲，氣溫分別為26至31度、25至31度；馬祖則受降雨影響，預測為陰短暫陣雨，氣溫25至29度。

此外中央氣象署提醒，明晚起金門、馬祖夜晚清晨易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

天氣風險公司表示，台灣正受偏南至西南風影響，各地為炎熱潮濕型態，週三至週五午後雷陣雨將明顯集中在大台北、宜蘭、花蓮及各地山區與近山區，並可能伴隨較大雨勢。中南部近山區甚至可能出現36度以上高溫，紫外線強度偏高，中南部與澎湖恐達危險級。提醒山區活動民眾警覺溪水暴漲與土石災害，外出務必攜帶雨具。

紫外線方面，週三除台北市、新北市、桃園市、基隆市、台中市、彰化縣、連江縣為「高量級」外，其餘縣市皆為「過量級」。

空品方面，根據環境部預報資訊顯示，週三環境風場為偏南風，竹苗以南擴散條件佳，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

氣溫方面，週三中南部高溫普遍達34至35度，近山區局部恐飆破36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週三各地多為「高量級」至「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週三北部空品為「普通」等級，其他大多地區為「良好」，午後光化作用恐使臭氧濃度升高。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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