東港戶政520招待新鮮現切黑鮪魚 新人穿龍鳳掛入場超吸睛

東港戶政事務所的520活動是現切鮪魚，非常海派。（記者陳彥廷攝）

2025/05/20 22:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是5月20日，諧音正好是「我愛您」也讓全台各地戶政事務所是忙翻了，去年以火車站「送往幸福」爆紅的東港戶政事務所，今年是配合黑鮪魚時節，在結婚打卡牆前現切一尾鮪魚分送生魚片，就有在台北工作的屏東人是身穿龍鳳掛回鄉登記，登對的兩人郎才女貌，一出場就是全場矚目焦點。

屏東縣政府機關的東港聯合辦公大樓去年啟用，因原基地就屬於東港火車站範圍，戶政事務所在內部空間打造火車站意象的「幸福的起點」結婚打卡牆，去年520一炮而紅，為延續熱潮，今年結合在地特色文化及觀光推展，推出「因鮪有你、甜在心裡」的結婚主題。

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「招待客人賓主盡歡！」東港戶政事務所指出，時逢黑鮪魚季，新鮮的海味正好展現主家盛情豪氣，招待客人有吃有拿是更能賓主盡歡，因此上午由總鋪師「鮪魚達人現切秀」，下午則是公益團體「屏東縣向陽啟能協會」現烘愛情紅豆餅及「松柏東津日照中心」千歲阿婆攤車現場販售充滿祝福的魔力手作工藝品，讓新人們在千歲團的加持下，「鮪鮪道來」自己的「甜蜜心意」．不少新人見獎是直呼驚喜，新人登記後乾脆直接互餵生魚片，表達心意。

家住萬丹的林姓男子和麟洛的徐姓女子兩人身穿龍鳳掛，尤其新娘穿上高根鞋約180公分，兩人全身大紅，喜氣洋洋的走進場可說是氣勢驚人，她平時在台北工作，是特地回屏東與新郎到東港戶所登記，新郎說，因為有朋友在東港戶所工作，因此特地到東港登記，拿到「通往幸福」的一生一世（1314）幸福車站紀念車票，是讓人倍感貼心。

東港戶政事務所說，今年520結婚週活動期間贈送每對新人「火烤兩用爐」及王船文化館的「滿載報喜」爆米花，現場還有專人進行「安心成家及婦幼福利」宣導，強化父母敢生養的信心，今年活動週共有35對新人結婚，較去年增加10對，520正日就達11對，全縣活動週共有166對，其中也有同婚新人，祝福所有新人能在滿滿的喜氣中，搭乘幸福列車一同白頭偕老。

東港戶政事務所的520活動是現切鮪魚，非常海派。（記者陳彥廷攝）

新人中的新娘特別從台北趕回屏東結婚。（記者陳彥廷攝）

這對新人一進場，就成為全場焦點，圖左為負責辦理新人們登記的戶籍員。（記者陳彥廷攝）

這對新人一進場，就成為全場焦點。（記者陳彥廷攝）

這對新人一進場，就成為全場焦點。（記者陳彥廷攝）

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