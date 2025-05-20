金門徵才博覽會登場 金大校長：金大生吃苦耐勞是「勁草」

金門徵才博覽會在金門大學登場，海巡單位仍是上門詢問人氣旺盛的攤位。（記者吳正庭攝）

2025/05/20 23:12

〔記者吳正庭／金門報導〕金門徵才博覽會今天在國立金門大學登場，總計60個廠商機構提供1400個職缺，為歷年最大規模，初步媒合率約55%。金大校長陳建民說，受到金門及校園純樸民風的陶治，金大生絕非溫室花朵，個個都具備吃苦耐勞，有所謂「疾風知勁草」的「勁草」特質。

徵才廠商興富發集團相中金大生肯做、實做，該集團副董事長侯力豪專程抵金，率旗下齊裕營造股份有限公司、金駿營造股份有限公司，於徵才活動前與金門大學副校長洪集輝簽訂合作意向書，未來集團將指派專業人員到校交流，會依發展及人力需求，優先錄用金大土木系畢業生，提供就業機會。

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國立金門大學與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署金門就業中心共同舉辦的「職向未來！徵才博覽會」在金大體育館舉行，有來自台灣本島及金門在地共60家廠商機構參與；金大指出，此次規模為歷年之最，由於事前宣導，吸引金大生、在地民眾到場求職。

金大指出，今年的徵才博覽會擴大舉行，包括許多來自台灣本島的上市上櫃公司例如京元電子、華泰電子、興富發建設、燁聯鋼鐵等企業，此外，台中慈濟醫院、台大醫院新竹分院都到金門大舉攬才；金門在地的觀光、餐飲、特產、營建、設計、醫療院所、長照社福機構、零售、物流、金融保險等企業也提供優渥的福利待遇在場招兵買馬。

由於各攤位人氣十足，金大學務長董燊、就業輔導暨校友服務中心主任呂立鑫忙進忙出，確認履歷健檢服務、協助僑外生的外語專業職涯諮詢服務等等是否已經就位？並了解相關企業舉辦的說明會流程。

金大表示，徵才博覽會至下午4點左右結束，投遞履歷有425人次，初步錄取234人，媒合率約55%。

金門徵才博覽會在國立金門大學登場，金大校長陳建民說，金大學生具備吃苦耐勞，有所謂「疾風知勁草」的「勁草」特質。（記者吳正庭攝）

金門徵才博覽會在國立金門大學登場，總計六十個廠商機構提供一千四百個職缺。（記者吳正庭攝）

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