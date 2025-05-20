賴政府施政滿週年 農業部列4大面向政績

隨賴總統施政滿週年，農業部表示將持續提升農民福利，貫徹賴總統幸福農民政策。（資料照）

2025/05/20 22:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕總統賴清德上任滿週年，農業部今（20日）發布迄今推動四大面向施政成果，包含提升從農保障，還有防疫管理獸世界肯定，預期世界動物衛生組織月底就會將我國列為傳統豬瘟非疫國，台灣屆時將是亞洲唯一豬隻三大疫病非疫區，還有提升動福與推動植物診療師等制度。

農業部晚間發布新聞稿指出，在賴總統的均衡台灣、幸福農業、快樂農民的理念下，持續照顧農民並提升從農保障與福利，包含讓實際從農者都可加入，不再受到區域限制，另隨極端氣候成為日常，引進使用天氣參數的科學勘災，並延長天災救助申請時間等，還降低壯農利率，並於年初新增紓困貸款等，讓農民更好調頭寸、度小月。

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農業部也指出，隨我國持續開拓市場，台灣生鮮豬肉進軍新加坡，另也有望於月底被WOAH列為傳統豬瘟非疫國，將是亞洲唯一口蹄疫、非洲豬瘟、傳統豬瘟非疫國，另我國是全球第一個制定植物診療師專法的國家，今年8月也將舉行首屆植物診療師國考。

除提高農民從農保障外，隨毛小孩增加，在動物福利的部分，農業部指出，為更加強飼主責任與管理，已全面實施犬貓寵物登記，也完成寵物食品專法草案預告，強化寵物食品管理。

因應台美關稅變局，農業部也指出，將投入180億元協助產業持續站穩美國市場，並持續開拓其他市場。

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