政大慶98歲！資深校友回娘家 百年校慶「政橄傳承」首部曲首映

政治大學今舉辦百年校慶啟動典禮暨畢業50周年校友返校日。（政大提供）

2025/05/20 23:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕政治大學今舉辦百年校慶啟動典禮暨畢業50周年校友返校日，近500位畢業於資深校友重返母校。校方除頒發6位傑出校友外，也公開首映百年校慶系列影片「政橄傳承」首部曲。

政大校慶所頒發6位傑出校友包括心繫新聞教育的魏明光、學術貢獻卓越的司徒達賢、引領科技潮流的陳怡樺、捍衛司法正義的蔡碧玉、揚名國際視覺設計的左家琪，以及熱心回饋母校的鄧傳馨等人。

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政大表示，「政橄傳承」首部曲邀請政大橄欖球隊的校友們，包括城邦出版集團首席執行長何飛鵬、橄欖球協會理事長黃漢滄、秘書長白維文、台積電財務長黃仁昭、老爺酒店集團執行長沈方正、佛光大學主任盧慶雄，以及喜歡音樂總經理陳子鴻等參與拍攝，展現對母校的熱血情誼以實際行動展現傳承與對母校的支持。

校長李蔡彥提到，50年來，政大的校園經歷許多變與不變，從過去只有幾棟簡單建築、交通不便的山中校園，發展到今日擁有山上、山下及最新指南校區的完整格局，不僅設施日益完善，還擁有全台最美的達賢圖書館、最受歡迎的活動場地公企中心，以及即將於下月落成的法學院新大樓。

雖然校園樣貌不斷更新，政大的精神始終不變。李蔡彥也分享，捷運未來8至9年內將延伸至政大，屆時將大幅提升師生通勤的便利性。最後，他不忘勉勵在校學生持續在各自的專業領域保持領先，並在多元職涯中發光發熱，以身為政大人為榮。

啟動典禮上，何飛鵬與沈方正分享當天影片拍攝點滴，以及在政大求學期間的珍貴回憶與深刻人生體悟。沈方正坦言，拍攝當天的天氣非常冷，氣溫只有8、9度，他們穿著短袖短褲從中午一直拍攝到晚上，讓他百感交集，甚至在錄完影後感冒了一個星期，但這份共同的記憶讓他感到開心。

何飛鵬則回憶當年身穿醒目黃色短褲，在橄欖球場上奮力撲球的英姿，笑言這份熱愛至今未減，每週仍堅持回母校2小時練球，因此影片中多次仆地畫面對他而言不困難。也以此鼓勵學弟妹們，人生道路如同橄欖球賽，要勇往直前，無懼挑戰，即使跌倒也要勇敢爬起來，持續向前邁進。

政大邁向百年校慶之際，同時啟動「百年政大薈萃基金」，向全球政大人與社會大眾發出「捐政」邀請，聚焦「點亮璞玉計畫」培育國家社會所用的人文社科人才、「政英聚才計畫」延攬與留任頂尖師資、「X實驗學院社資樓計畫」打造多元學習新時代、與「四維堂風華再現」四大核心項目，總目標10億元。

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