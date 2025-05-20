蘇花鐵公路雙斷 交部啟動海陸空聯防疏運

花蓮鐵公路20日再中斷，交通部啟動跨運具聯防，包括北花加班機。（記者蔡昀容攝）

2025/05/20 20:12

〔記者蔡昀容／台北報導〕花蓮今（20日）下午4時降豪雨，鐵公路中斷。交通部長陳世凱指示啟動跨運具聯防，除台鐵加開南迴列車，民航局也協調航空公司加開台北－花蓮班機，海運方面則視後續情形啟動備援，新台馬輪可航行蘇澳－花蓮。

蘇花公路及台鐵和仁至崇德段，因為土石流阻斷。公路預計晚間9時搶通，台鐵則成立一級應變小組。

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交通部3小時內啟動疏運SOP。台鐵5點50分加開一列全車自由席對號列車，經南迴線至新左營；另花蓮往台東、新左營對號列車全面開放站票。

為接駁台鐵南迴列次旅客，高鐵公司表示，可於新左營站轉乘294次列車（晚間10時10分發車）至北部（晚間11時52分抵達台北），目前可售座位近7成；另北上末班車598次車（晚間10時55分發車）亦可協助旅客轉乘至台中。

民航局協調立榮航空，今晚6時40分加班機自台北飛往花蓮，回程於晚間8時自花蓮飛往台北；明天（21日）除同時段也有加班機外，於晚間7時30分另再加開一班加班機自台北飛往花蓮，於晚間8時50分自花蓮返航台北。

海運方面，則視通車情形啟動備援，新台馬輪可於明天上午9時左右抵達蘇澳港，往返花蓮港，可載客642人，小客車50部。

交通部晚間表示，蘇花路廊雨勢已變小，公路局及台鐵均調派人員與機具趕赴現場，在安全許可下全力進行搶修工作。

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