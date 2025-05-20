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    2025城市工程品質金質獎啟動 擴大5縣市即起報名

    2025「城市工程品質金質獎」評選啟動，圖為2022頒獎場景。（高市土木技師公會提供）

    2025「城市工程品質金質獎」評選啟動，圖為2022頒獎場景。（高市土木技師公會提供）

    2025/05/20 22:39

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025「城市工程品質金質獎」評選啟動，今年評選範圍由高雄屏東兩縣市，擴大至嘉義縣、嘉義市與澎湖縣，共5個縣市，獎項涵蓋七大類，5月20日起受理報名至6月20日止，預計12月2日頒獎。

    高市土木技師公會說明，為提升南部地區公共與民間工程品質、推廣永續營建理念，「城市工程品質金質獎」自創辦以來即以高雄為核心評選區，3年前首次拓展區域合作，邀請屏東縣政府擔任指導單位，今年進一步加入嘉義縣、嘉義市與澎湖縣，串聯南部S廊帶重點城鎮，並跨越台灣海峽至離島。

    公會指出，今年評選報名自5月20日至6月20日止，預計12月2日舉行頒獎典禮，本屆獎項涵蓋公、私有建築工程、土木工程、水利工程、景觀工程、室內裝修、綠能工程及其他工程等七大類別，並依工程規模或契約金額分級進行評選，鼓勵各類型工程團隊參與。

    公會舉出過往得獎案例，包括內惟藝術中心、新埤鄉新埤村排水改善工程、三地門鄉道路改善工程等，或展現氣候韌性與原民友善設計，或強調地方特色與工程實用性。

    公會理事長黃國忠表示，將由產官學界專家組成評選委員會，秉持「客觀、公正、嚴謹」等原則審查，獲獎工程將頒發專屬獎牌。

    隨評選規模擴大，5縣市將持續深化跨域合作與技術創新，並積極培育年輕工程人才投入地方建設，共同打造南台灣具備國際競爭力與宜居價值的現代城市。

    相關資訊可參閱高雄市土木技師公會網站，電話：（07）552-0279 詹小姐／莊小姐，本會地址：高雄市鼓山區中華一路203號3樓。

    2025城市工程品質金質獎啟動，今年擴大5縣市、5/20起報名。（高市土木技師公會提供）

    2025城市工程品質金質獎啟動，今年擴大5縣市、5/20起報名。（高市土木技師公會提供）

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