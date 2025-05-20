南科通勤族注意！善化溪埔中路6/10起施工 封閉逾2年

台南善化溪埔中路將自6月10日起至2027年8月2日封閉。（記者劉婉君攝）

2025/05/20 19:48

〔記者劉婉君／台南報導〕為改善南科園區與台南市溪北地區的交通，「南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路」工程即將動工，配合工程施工，溪埔中路將自6月10日起至2027年8月2日封閉，時間超過2年，提醒用路人改道。

善化溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路，工程範圍北起台19甲線麻善公路與南121線溪埔中路交叉口，向南延伸約1900公尺，至豐年橋前，將拓寬為雙向4車道；並從豐年橋北側新闢雙向4車道的道路，往西南延伸至烏橋中路，新闢總長約3.2公里，總經費約9億5400萬元，可改善上下班尖鋒時段，往返南科至溪北地區的交通瓶頸。

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由於預計封閉時間超過2年，且溪埔中路為許多南科通勤族及民眾往返新市、善化與麻豆等溪北地區的聯絡道路，工務局近日已透過各區公所及南科管理局等相關管道，向民眾宣導，提醒機慢車輛可改由南122線接烏橋中路，汽車改走台19甲線。

施工單位也在當地電線桿張貼告示，請有進入工地耕作需求的農民，與工程師聯絡。

台南善化溪埔中路將自6月10日起至2027年8月2日封閉。（記者劉婉君攝）

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