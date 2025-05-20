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    台北環南市場爆照明、坡道硬體缺失一堆 議員再點宣傳不足

    北市議會財建委員會今前往環南市場考察。（記者甘孟霖攝）

    北市議會財建委員會今前往環南市場考察。（記者甘孟霖攝）

    2025/05/20 20:32

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市環南市場二期工程今年3月完工，攤商也完成搬遷並試營運，不過頻被詬病標示、動線不清，二樓美食街招商狀況不佳；台北市議會財建委員會今（20日）前往現場實地勘查，議員指出，硬體部分如指標規畫不清、照明系統等需改善，另也指出二樓美食街部分宣傳力道不足，並不能吸引散客前來用餐；環南市場自治會會長林勝東則指出，攤位太小不符攤商使用。

    市場處公有零售市場科長簡靖閎回應，通道照明部份將研議連接緊急發電機，避免突發性停電影響逃生路徑；指標部份將修正設計圖，使圖面更清晰明確指引標示；坡道太斜及排水等硬體問題，將找廠商會勘改善；攤位太小已透過冰櫃、調理加工攤位申請，提供後場處理空間因應。

    財建委員會召集人詹為元指出，環南市場外觀規畫看起來相當漂亮，但實際需求還是要靠市場處與自治會以及攤商來溝通，許多設計都是早期就設計，不見得符合現在的需求。

    他也指出，市場運行至今不到半年時間，但現場地板、環境等有些髒亂，會跟市場處討論，如何來加強環境的管理維護，有乾淨的環境也會增加民眾的購買欲望；此外，二樓美食街部分，環境太小太狹隘，宣傳力道也不足，不能夠吸引散客前來，對於市場發展有些可惜，可以再加強。

    林珍羽指出，環南市場是批發為主市場，做生意分秒必爭，指標清晰非常重要，規畫上許多指標不夠有一致性，標示也不夠清晰，還有改善空間，希望再精進；另外有攤商反映緊急照明問題，先前碰上大停電主要通道竟沒有緊急照明，這是很大問題，令許多梯廳的緊急照明系統也不夠完整，需要檢討。此外她也認為，環南市場的行銷還有進步空間，有賴市場處與自治會共同來努力。

    北市議會財建委員會今前往環南市場考察。（記者甘孟霖攝）

    北市議會財建委員會今前往環南市場考察。（記者甘孟霖攝）

    北市議會財建委員會今前往環南市場考察。（記者甘孟霖攝）

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    北市議會財建委員會今前往環南市場考察。（記者甘孟霖攝）

    北市議會財建委員會今前往環南市場考察。（記者甘孟霖攝）

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