學生上學安全嗎？彰化盤點17校設通學區 上下學限速30公里

為了提醒用路人經過學校要減速，彰化縣設立通學區的牌面。（記者劉曉欣攝）

2025/05/20 20:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕新北市三峽區發生3死的重大車禍意外，各界關心學童的上學安全。彰化縣交通處表示，盤點全縣學校，針對彰化市民生國小等17所學校周邊150公尺內的通學區，設立通學區牌面，明白告知在通學區的速限為30公里，要求用路人在上下學特定時段共同遵守。

交通處指出，通學區計畫，就是以學校的正門為中心，周邊150公尺內都是通學區，通學區的牌面會設立在距離學校正門最近的前一個紅綠燈，告知用路人已進入通學區了，在通過學校正門後的第一個紅綠燈，則會通知用路人已離開通學區了。

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交通處強調，搭配通學區的告知以外，也會增劃綠底行穿線，還有行穿線照明設置。由於通學區有限速30公里的規定，這主要是指在上學與放學的特定時段，未來會再增設時段說明的牌面，讓用路人更加清楚。

交通處表示，這17所學校名單：國小部分有；民生、和東、新庄、線西、靜修、二林、明禮、北斗、大莊、新生；國中部分有：田尾、鹿鳴；高中部分有：鹿港、成功、員林、溪湖，以及和美實驗學校。

為了提醒用路人經過學校要減速，彰化縣設立通學區的牌面。（記者劉曉欣攝）

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