關稅衝擊政院提200億高教預算 5大專校院協會：盼立院支持

面對國內五個大專校院協會發布聯合聲明，呼籲立法院支持高教發展。（資料照）

2025/05/20 19:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕面對關稅可能帶來的衝擊，立法院明將審議200億元「強化高等教育人才培育」特別預算，國內五個大專校院協會今天發布聯合聲明，人才是應對科技高速發展、國際情勢變化劇烈的關鍵，每一分對高教的投資，都是對台灣未來的保障，懇請立法院支持高教發展。

美國啟動關稅談判，世界經濟陷入不確定性，行政院對此特別編列4100億特別預算，要協助產業、勞工、教育等各方面降低影響，其中有200億元是針對「強化高等教育人才培育」，規劃用於高教育才攬才、支持創新創業以及精進校務經營等面向。

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包括國立大學校院協會、國立科技大學校院協會、私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會及專科學校教育聯盟等五協會今發布聲明表示，美國近期縮減高教經費，預期會加速國際間的人才流動，世界各國紛紛提出各項措施來吸引頂尖人才。

而台灣正值半導體、AI、衛星通訊等領域蓬勃發展之際，卻也同時面臨嚴重人才缺口的隱憂，國發會預估2030年台灣人才缺口將達48萬人，此時若能投入預算打造具競爭力的教研環境與薪資制度，有機會在此時機引入合適人才，協助國內發展重點科技。

五協會也指出，面對科技發展與國際情勢，台灣不能只有台積電這座護國神山；然而若要打造「護國群山」，就需要高教與產業高度結合，積極協助產業創新轉型，此時若能獲得特別預算挹注，強化大學人才培育與研發能量，更能加速國家重點領域的發展。

此外，鑒於國際經濟不確定性，影響企業向大學捐款意願，加上顧及民生穩定，學雜費調漲不易，大學面對原物料大漲、人事成本增加下，教研設備更新與維護已捉襟見肘，更無餘裕面對未來可能的水電調漲，亟需特別預算以提升整體高教品質。

五協會認為，高教是最具長期回報的社會投資，每一單位經費投入，未來都將轉化為國家競爭力。大專校院獲得補助後，亦將秉持回饋社會之精神，提供部分經費用以支持經濟弱勢學生，並承諾此段期間不調漲學雜費，藉此減輕人民經濟負擔，穩定民生物價，照顧民生。

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