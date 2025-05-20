蘇花公路大清水路段中斷 晚間9點局部搶通疏散

蘇花公路164公里大清水路段，邊坡上的土石隨大雨流下淹沒路面，封閉至晚間7點後搶通，另162公里坍崩預計晚間9點搶通。（盧暐提供）

2025/05/20 19:18

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0403地震過後山區土石鬆軟，今天下午對流雲系發展旺盛有短延時強降雨，秀林和平地區降下大雨，蘇花公路164公里大清水路段，邊坡上的土石隨大雨流下淹沒路面封閉，晚間6點半搶通164K往南的部份，162公里坍崩預計晚間9點搶通。

公路局東區養護工程分局指出，台九線164.5公里發生土石流情形，泥流淹沒南下車道，162.9公里崇匯德隧道南口坍方約2000立方公尺；南澳工務段考量用路人行車安全，台九線和仁到崇德下午4點半只出不進，人車往北引導至和仁，往南引導至崇德，搶災機具在雨勢稍緩即進行搶修，164.5公里約在晚間6點半左右單線搶通，把往南下受阻的車輛全部疏散；162.9公里往北則還在搶通當中。

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蘇花路廊和仁至崇德路段受午後熱力作用強降雨影響，清水斷崖雨量站一小時累積雨量52.5毫米，依氣象資料顯示，強降雨位於崇德附近。鐵路部份，北迴線和仁到崇德間下午受到土石流影響，北上列車停駛，台鐵在傍晚5點50分立即加開往南的列車。

立榮加開航班 協助疏運旅客

交通部也協調加開航班，因應花蓮鐵、公路均中斷影響，立榮航空將於明（21日）再增開北花加班機，總計加開4架次航班，雙向開放訂位，協助旅客返鄉與轉乘，台北 ➝ 花蓮18:40 出發 → 19:30 抵達、19:30 出發 → 20:20 抵達；花蓮 ➝ 台北20:00 出發 → 20:40 抵達、20:50 出發 → 21:30 抵達，詳情請洽立榮航空官網或客服查詢。

公路局籲請用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

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