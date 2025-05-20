市定古蹟「二層行溪舊鐵路橋」修復1.3億 台南爭取文化部補助

橫跨二層行溪（二仁溪）的舊鐵路橋，連接高雄湖內、台南仁德兩地，全長240公尺，興建於1929年。（記者蘇福男攝）

2025/05/20 19:29

〔記者蘇福男／高雄報導〕連接高雄、台南兩地的「二層行溪舊鐵路橋」、「二層行溪舊公路橋」，因見證台灣陸上交通歷史演變，經兩地民代和居民合力搶救成功保存，分別列為市定古蹟及歷史建築，其中「二層行溪舊鐵路橋」復經費約1.3億元，台南市文化局已提報文化部爭取經費補助。

橫跨二層行溪（二仁溪）的舊鐵路橋，連接高雄湖內、台南仁德兩地，全長240公尺，興建於1929年，為日治時期西部縱貫鐵路雙軌化工程產物，當時在基隆河橋和二層行溪各興建1座複線橋樑，由於基隆河橋於2005年拆除，二層行溪舊鐵路橋成為全台現存唯一複線鐵橋，更為彌足珍貴。

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2014年台鐵在舊鐵路橋上游約20公尺處增建新橋，舊橋的火車運務走入歷史，因新舊橋距離太近，台鐵擔心溪水流經下游的舊橋墩會引起洄旋，衝擊到新橋墩，造成結構危害，一度打算報拆，後在各界合力爭取下，舊鐵路橋於2015年列入市定古蹟。

另位於省道台一線旁的二層行溪舊公路橋，最初興建於1919年，距今已超過百年，是日治早期少見的鋼筋混凝土構造橋梁，也是歷經民進黨立委邱志偉、王定宇和社區居民合力搶救成功保存下來，於2016年列為歷史建築。

3年前邱志偉爭取文化部400萬元經費，由台南市文化局進行規劃設計作業，去年底完成調查研究，修復工程經費約需1.3億元，台南市文化局已提報文化部爭取經費補助。

《二層行溪舊鐵路橋》為日治時期西部縱貫鐵路雙軌化工程產物，為全台現存唯一複線鐵橋，更為彌足珍貴。（記者蘇福男攝）

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