後龍好望角百合花開 4萬株陸續綻放至6月底

後龍好望角風景區的百合陸續綻放。（記者彭健禮攝）

2025/05/20 19:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮公所推動台灣原生種百合復育，近年來在後龍好望角廣植原生百合及鐵炮百合達4萬株，近期陸續綻放，百合花在藍天白雲的襯托下，迎風搖曳，格外亮眼，花期可至6月底，鎮長謝清輝歡迎民眾造訪賞花。

後龍鎮濱海，好望角風景區、大山地區等多風沙質土地，原本就是台灣原生種百合原始棲地，因農地開發，使得原生種百合棲地節節退縮。謝清輝難忘年少時，每逢初夏百合齊放盛開的場景，於2022年上任鎮長後，推動復育。

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鎮公所於2023年先在好望角園區內，栽種了8000株的台灣原生百合，經過一年的栽種試驗，發現原生種百合生長速度緩慢，需要長時間的復育栽植，去年起除持續栽植原生種百合外，另在園區入口道路兩側，一路延伸到園區停車場、門口，包括停車場間的小型空間，都種上鐵炮百合，加上台灣原生百合，總數多達4萬株。

近期，鐵炮百合及原生種百合已陸續開花，花期可至6月底；此外，謝清輝表示，公所在好望角山腳海濱處的海角樂園內，種下的天人菊，也陸續綻放，歡迎民眾造訪賞花。

後龍鎮長謝清輝歡迎民眾造訪賞花。（記者彭健禮攝）

公所立牌提醒民眾愛護。（記者彭健禮攝）

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