好天氣到週五！週末鋒面迅速通過 各地降雨機率提高

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/05/20 19:04

〔記者林志怡／台北報導〕本週台灣各地維持高溫炎熱、有午後雷雨的天氣型態。中央氣象署指出，週五前各地多雲到晴，高溫仍落在32至35度左右，且局部氣溫可探36度以上，但週六、週日受到鋒面通過影響，各地氣溫略有轉涼並有降雨出現，待下週一鋒面遠離，就會逐漸恢復多雲到晴的好天氣。

中央氣象署預報員黃恩鴻說明，週五前都將維持類似的天氣型態，各地多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星降雨，午後大台北、宜花地區、中南部地區的南投與嘉義地區平地、各地山區降雨機率較高，有局部短暫雷陣雨，且山區有機會出現較大雨勢。

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隨著鋒面接近，週四、週五環境趨於不穩定，午後降雨範圍擴大，西半部、東北部、東部地區及其他山區都有局部短暫雷陣雨，且大台北地區、各地山區有局部大雨發生機率。

黃恩鴻說，週六各地將轉為多雲的天氣，北部、東北部容易有短延時強降雨及局部大雨發生機率，且隨著鋒面在週六晚間至週日通過台灣上空，各地氣溫稍有下降，其中北部、宜花地區白天氣溫約26至27度，夜間清晨則落在23至24度左右。

此外，鋒面通過期間，中部以北、宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，待下週一鋒面通過台灣並抵達巴士海峽、逐漸消散，南部、花東地區仍會受到殘留水氣影響，有局部短暫陣雨，但中部以北、東北部地區雨勢趨緩，轉為多雲的天氣。

下週二各地將逐漸回暖，恢復多雲到晴、中南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，高溫大致維持在32至35度，且局部地區可探36度以上。

黃恩鴻表示，週末這波鋒面影響台灣時間大約1天，沒有滯留情況，且目前尚未有典型的梅雨鋒面建立，預估月底比較有機會，但預報模式還有分歧。

今天天氣預測。（圖為中央氣象署提供）

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