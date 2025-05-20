南投巧咖節5/30登場 15處「學園」風格展區品咖啡吃甜點

2025南投巧克力咖啡節，推出融人在地食材的創意甜點。（記者張協昇攝）

2025/05/20 22:50

〔記者張協昇／南投報導〕2025南投巧克力咖啡節，5月30日端午節連假起至6月8日，將於埔里福興溫泉園區登場，南投縣政府20日召開宣傳記者會，宣布今年巧咖節以「學園」風格打造15個主題展區，並進行花朵風格咖啡席等4場千人規模體驗活動，同時設置占地1.7公頃的繽紛彩色花海及安排結合煙火秀、歌手演出的大型晚會，邀請全國民眾一起來品咖啡、吃甜點及看表演，在處處充滿濃郁咖啡氣香中，感受南投夏日生活的美好。

邁人第5屆的南投巧咖節，今年照例邀請出身於埔里的高曼容擔任活動大使，記者會並請來擁有米其林餐廳背景的主廚Pierre Mosser，創作兩款別具巧思的法式及巧克力甜點，搭配南投得獎咖啡豆所沖煮的香醇咖啡供現場來賓品嚐，為活動進行宣傳。

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南投縣副縣長王瑞德表示，今年南投巧咖節，將在6公頃會場設置15大主題展區，集結上百家南投在地精品級與獲獎咖啡、榮獲國際比賽金獎殊榮的巧克力品牌、精選伴手禮及在地美食攤商展售，並設置1.7公頃的繽紛彩色花海與貓貓蟲咖波主題燈組，周邊還有家政體驗教室、味蕾實驗展覽室、互動體驗裝置區、狗狗咖心奔跑區等，適合全家同遊，並於5月30、31日與6月7日，安排3場主題晚會，邀請戴愛玲、曾心梅與阿蘭AC等歌手輪番演出，壓軸展演與人氣IP「貓貓蟲咖波」聯名的無人機群煙火秀。

縣府觀光處表示，假日期間還推出西西里咖啡DIY、花朵風格咖啡席、咖啡渣永續手作體驗、手沖職人教學等4場大型體驗活動，參與民眾可獲得包含冠軍巧克力、巨大可頌與經典糕餅品的野餐包，另消費每滿668元可獲一次扭蛋抽獎機會，有機會抽中品牌咖啡豆、巧克力禮盒等獎品。活動詳情與與報名方式可上官網查詢。

2025南投巧克力咖啡節5月30日登場，邀請高曼容擔任活動宣傳大使。（記者張協昇攝）

2025南投巧克力咖啡節，5月30日起將於埔里福興溫泉園區登場。（南投縣政府提供）

2025南投巧克力咖啡節，將集結上百攤得獎精品咖啡、巧克力及伴手禮等攤位展售。（記者張協昇攝）

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