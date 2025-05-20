三峽重大車禍民眾悼念 學姐送「全新」運動服原因惹鼻酸

三峽北大國小旁昨（19）日發生重大車禍，學生、家長及民眾前往事發地獻花獻零食致哀。（記者陳奕劭攝）

2025/05/20 19:26

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕三峽區北大國小旁昨（19）日下午發生重大車禍，一台自小客車失控暴衝造成3死12傷，其中包括2名國中生不幸死亡。今日民眾發起悼念活動，其中一位學姐送上兩套「全新」學校運動服，希望她們乾淨地去當天使，畫面令人鼻酸。

昨日三峽北大國小旁的重大車禍引起社會關注，今日民眾自發性發起到事發地路口為逝者哀悼、為傷者祈福，事故現場街道民眾獻上大量花束、零食及手寫卡片，也有家長及民眾經過雙手合十祈禱，其中，更有兩位女童的學姐準備該校「全新」運動服表達不捨。

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畫面顯示，運動服上貼著學姐手寫的便條紙並寫下「學姐知道你們身上的的衣服需要換了，買了兩套衣服，讓你們做個乾乾淨淨的天使」，字裡行間藏著哀痛與不捨，畫面曝光惹哭網友。

網友難過表示，「看到整齊的體育服，整個人突然潰堤」、「心疼來不及長大的孩子 」、「到了天堂就不要上學了也不要考試了！過上幸福快樂的生活」。

事故現場一名學姐送上「全新」制服，希望兩位女童乾乾淨淨去當天使。（擷取自Threads/@chinatimessocial）

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