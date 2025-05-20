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    花蓮大雨鐵公路再斷 今明加開8架次班機疏運

    花蓮鐵公路20日再中斷，民航局協調立榮航空調度運能，20、21日均有台北—花蓮加班機。（記者蔡昀容攝）

    花蓮鐵公路20日再中斷，民航局協調立榮航空調度運能，20、21日均有台北—花蓮加班機。（記者蔡昀容攝）

    2025/05/20 18:25

    〔記者蔡昀容／台北報導〕花蓮今（20日）下午強降雨，東部鐵公路再中斷。交通部再度啟動3小時疏運SOP，民航局緊急協調立榮航空調度運能，今明均有台北—花蓮加班機，共計8架次，即刻起開放訂位。

    民航局表示，立榮航空今晚6時40分加班機自台北飛往花蓮，回程晚間8時自花蓮飛往台北；明日除同時段也有加班機外，晚間7時30分另再加開一班加班機自台北飛往花蓮，晚間8時50分自花蓮返航台北。

    民航局表示，18日鐵路和仁、崇德間因土石流中斷後，即配合交通部啟動3小時疏運SOP，含今日與明日加班機，立榮航空在既有的正班機外，已加開8架次加班機，提供560個座位。民航局也請立榮航空繼續調度運能，在陸運搶通前，設法再加開班機。

    截至今天，台北與花蓮航空站旅客疏運情形正常。民航局表示，後續會持續掌握陸運恢復進度，並請航空站持續關注現場旅客候補情形，適時協調航空公司增班因應。

    民用航空局緊急協調立榮航空公司調度運能，目前確定今天與明天均將有台北—花蓮加班機，即刻起開放訂位。

    民航局協調航空業者調度運能，加開台北—花蓮班機。（民航局提供）

    民航局協調航空業者調度運能，加開台北—花蓮班機。（民航局提供）

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